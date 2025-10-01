Overwatch 2-Update – Neue Helden-Balancen und Ranglistenänderungen im Oktober 25

Overwatch 2 hat ein neues Update für das Stadion veröffentlicht, das im Oktober 2025 einige spannende Änderungen mit sich bringt. Dieses Update enthält wichtige Anpassungen bei den Heldenfähigkeiten und dem Punktesystem im Ranglistenspielmodus. Es ist voraussichtlich das letzte Update dieser Art, bevor die 19. Saison startet.

Balance-Anpassungen bei den Helden

Welche Änderungen wurden an den Helden vorgenommen? Im neuen Update wurden Helden wie Freja, Tracer und Brigitte angepasst. Freja, die bisher eine der niedrigsten Gewinnraten im Stadion hatte, erhielt mehrere Verbesserungen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. So wurde beispielsweise die Effektivität ihrer Kraft Lille Fælde erhöht und die Explosionsreichweite des Seismic Shots vergrößert.

Brigitte hingegen musste eine Reduzierung der Schadenswirkung ihres Schild-Bumerangs hinnehmen, um ihre Fähigkeiten besser auszugleichen. Tracer, die im Stadionmodus sowohl Buffs als auch Nerfs erhielt, sah Änderungen an ihren Fähigkeiten, die ihre Überlebensfähigkeit und Beweglichkeit betreffen. So wurde beispielsweise die Dauer des Portals ihrer Fähigkeit Temportal verlängert.

Änderungen im Ranglistenspielmodus

Wie wurde das Punktesystem im Ranglistenspielmodus angepasst? Mit diesem Update wurden auch die Fortschritte im Ranglistenspielmodus des Stadions überarbeitet. Die Verteilungskurve für das Ranglistensystem wurde angepasst, um es einfacher zu machen, den Elite-Rang zu erreichen. Zudem wurde die Anzahl der gewonnenen oder verlorenen Stadionpunkte pro Spiel angepasst, um den Fortschritt realistischer zu gestalten.

Spieler verlieren nun weniger Punkte, abhängig von der Anzahl der gewonnenen Runden in einem Best-of-Seven-Match. Diese Änderungen sollen es einfacher machen, den vorhergesagten Rang zu erreichen, ohne dass das Gefühl entsteht, dass der Fortschritt zu langsam ist.

Fehlerbehebungen und andere Verbesserungen

Welche Fehler wurden behoben? Neben den Balance-Änderungen wurden auch zahlreiche Fehler behoben. Dazu gehören Probleme auf der Karte Aatlis sowie Fehler bei den Helden Moira, Pharah, Reinhardt und Soldier: 76 im Stadionmodus. Diese Korrekturen sollen sicherstellen, dass es während eines Matches nicht zu unerwarteten Interaktionen oder Glitches kommt.

Das Update ist eines der letzten vor dem Start der 19. Saison von Overwatch 2, die am 14. Oktober 2025 beginnt. Bis dahin könnten zwar noch kleinere Hotfixes folgen, ein größeres Update wird jedoch nicht erwartet.

Blick auf die Zukunft von Overwatch 2

Was können wir von der kommenden Saison erwarten? In der 19. Saison könnten neue Karten wie die Atlantic Arcology und Tokyo sowie neue Stadion-Features und Helden erwartet werden. Auch die Einführung neuer Verbrauchsgegenstände, aktiver Gegenstände und Prüfungen könnten Teil der nächsten Saison sein.

Es bleibt abzuwarten, welche weiteren Überraschungen Blizzard für die Overwatch-2-Community bereithält. Die Fans können jedoch gespannt sein, welche Neuerungen und Herausforderungen die nächste Saison mit sich bringen wird.

Was denkst du über die Änderungen im neuesten Update? Teile deine Meinung in den Kommentaren!