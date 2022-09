Overwatch 2: Dank FTUE 100 Spiele, um den vollen Umfang zu erhalten

Der Release von Overwatch 2 ist in ein paar Tagen. Passend dazu hat Blizzard einen Blogpost veröffentlicht, in dem sie auf die Herausforderungen eines Free-2-Play-Titels eingehen. Unter anderem wird darüber aufgeklärt, dass sie neue Spieler*innen langsam an die Komplexität des Games heranführen wollen. Dieser gut gemeinte Schritt könnte aber nach hinten losgehen.

Overwatch 2 will Spieler langsam eingewöhnen

Da Overwatch 2 als F2P-Game erscheint, wird es viele neue Spieler*innen abholen. Alle, die bereits den ersten Teil gespielt haben, können direkt auf alle Spielmodi und Charaktere zugreifen.

Anders läuft das für Neulinge. Blizzard will die Auswahl der Modi und Helden einschränken, damit sich alle langsam an das Spiel gewöhnen können.

Die sogenannte FTUE (First Time User Experience) soll so angenehm wie möglich gestaltet werden. Dadurch werden einige Auswahlmöglichkeiten eingeschränkt. Circa 100 Spiele muss ein Neuling dann spielen, um mehr Modi und alle Helden aus dem ersten Teil freizuschalten. Blizzard erklärt diese Entscheidung wie folgt:

„Wir möchten, dass FTUE die Spieler nach und nach in Overwatch 2 willkommen heißt, da wir beständiges Feedback von neuen Spielern lesen, die sich von zahlreichen Spielmodi und Helden überwältigt fühlen.“

Wird die FTUE etwas bezwecken?

Ob die Regelungen für neue Spieler*innen etwas bringen, lässt sich mit Sicherheit erst sagen, wenn es direktes Feedback dazu gibt. Es ist bestimmt keine schlechte Idee die Möglichkeiten der Auswahl für Anfänger etwas einzuschränken. Es gibt viele Spiele, die mittlerweile eine Komplexität erreicht haben, die sehr anfängerunfreundlich ist. League of Legends ist hierfür eines der besten Beispiele.

100 Spiele gespielt haben zu müssen, kann jedoch auch frustrierend sein. Einige brechen in dieser Zeit vielleicht ab oder müssen abwägen, ob ihnen das die Mühe wert ist. Es hängt ebenfalls davon ab, wie viel Auswahl zu Beginn zur Verfügung steht. Bei wenigen Möglichkeiten könnte der Spaß schnell vergehen.

Was sagt ihr zu der FTUE von Blizzard? Findet ihr sie gut oder habt ihr Verbesserungsvorschläge? Diskutiert gerne in den Kommentaren!