Outriders erscheint Anfang 2021, kostenloses Next-Gen-Upgrade

© Square Enix/People Can Fly

© Square Enix/People Can Fly

Square Enix hat in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt gegeben, dass der Sci-Fi-Shooter Outriders von People Can Fly am 2. Februar 2021 veröffentlicht wird. Den Ankündigungstrailer zum Veröffentlichungstermin haben wir euch unterhalb dieser Zeilen eingebunden.

Der RPG-Shooter wird eine vollständige Crossplay-Funktionalität bieten, weshalb ihr auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC sowie Stadia plattformunabhängig miteinander im Koop spielen könnt.

Kostenloses Next-Gen-Upgrade

Wenn ihr „Outriders“ für die aktuelle Konsolengeneration erwerbt, könnt ihr zudem kostenlos von PlayStation 4 auf PlayStation 5 upgraden. Dank Smart Delivery ist der Umstieg außerdem auch von Xbox One auf Xbox Series X/S kostenlos.

„Wir freuen uns sehr, dass wir uneingeschränktes Crossplay sowie ein kostenloses Next-Gen-Upgrade für Spieler von Outriders anbieten können. Der Vorteil liegt darin, dass Spieler, die sich zu einem späteren Zeitpunkt für die PS5 oder Xbox Series X/S entscheiden, nicht so lange warten müssen. Wer Outriders für die derzeit aktuelle Konsolenversion kauft, erhält die Next-Gen-Version kostenlos“, so Jon Brooke, Co-Head of Studio bei Square Enix External Studios.

Weiterhin heißt es:

„Wir benötigen noch etwas Zeit, um den Spielern von Outriders eine optimale Erfahrung zu bieten. Außerdem integrieren wir neue Features wie zum Beispiel Crossplay, das dafür sorgt, dass der Titel von Spielern auf allen Plattformen gemeinsam gespielt werden kann“, fügt Lee Singleton hinzu, Co-Head of Studio bei Square Enix External Studios.

Worum geht es in Outriders?

„Outriders“ ist ein Koop-Shooter, der in einer düsteren Sci-Fi-Welt spielt. Laut der Entwickler möchte man bei dem Titel „den Tiefgang und die Erzählkunst eines RPGs mit schnellen Feuergefechten sowie unglaublichen Kräften“ vereinen.

Zu Beginn hat der Spieler die Wahl zwischen vier verschiedenen Klassen. Jede von ihnen hat bestimmte Fertigkeiten aufzuweisen, die mithilfe eines Skilltrees weiter ausgebaut werden können. Neben intensiven Waffengefechten bedient sich das Game zahlreichen Rollenspielelementen und erzählt eine ganz eigene Geschichte, die in einer Hauptquest oder den zahlreichen Nebenmissionen allein oder im Online-Spiel zu Dritt verfolgt werden kann. So landen wir auf dem Planeten Enoch, dessen Kolonalisierung aufgrund eines plötzlich auftretenden Phänomen namens Anomalie fehlschlug. Nach einem langen Kryoschlaf versuchen wir dieser Anomalie auf den Grund zu gehen.

Wenn ihr noch mehr über „Outriders“ erfahren möchtet, legen wir euch unsere Vorschau zu dem Koop-Shooters ans Herz: