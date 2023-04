Oshi No Ko: Schaut jetzt Episode 1 des gefeierten Animes gratis

Der Anime Oshi No Ko ist still und heimlich an die Spitze der besten Animes geklettert. Bei MyAnimeList lässt die Serie andere Anime-Giganten wie Fullmetal Alchemist: Brotherhood und Attack on Titan hinter sich.

Wer sich selbst einmal von der Serie überzeugen will, der hat nun die Chance dazu. Wie peppermint anime nun auf Twitter bekannt gibt, kann die erste Folge des Animes kostenlos auf AKIBA PASS TV gesehen werden.

Oshi No Ko: Episode 1 ab sofort kostenlos

Um den Anime auf AKIBA PASS TV zu schauen, müsst ihr euch ein Konto anlegen. Die Registrierung ist völlig kostenlos, weshalb ihr euch Episode 1 ohne zusätzliche Kosten ansehen könnt. Wollt ihr die ganze erste Staffel sehen, müsst ihr 20 Euro zahlen, um sie zu kaufen.

Alternativ gibt es die Möglichkeit, die erste Staffel nur auszuleihen. Dann werden nur 10 Euro fällig, allerdings habt ihr nur 90 Tage Zugriff auf Staffel 1. Die Serie wird mit der japanischen Originalvertonung und deutschen Untertiteln angeboten.

Wie lange ist Episode 1 noch kostenlos verfügbar? Die Aktion gilt leider nur für einen begrenzten Zeitraum. Ihr könnt euch die erste Episode bis zum 26. April 2023 kostenlos ansehen. Seid also schnell, falls ihr selbst einen Blick in den gut bewerteten Anime werfen wollt.

Darum geht es in Oshi No Ko

Goro ist Arzt und großer Fan des Idols Ai Hoshino. Er arbeitet in einem Krankenhaus in Japan, als plötzlich sein Lieblingsidol in der Klinik auftaucht. Sie hat sich nicht verletzt, sondern ist schwanger mit Zwillingen und möchte die Kinder heimlich zur Welt bringen, damit sie ihr Leben als Idol weiterführen kann.

Als die Geburt der Zwillinge bevorsteht, entdeckt Goro einen Stalker von Ai. Er verfolgt ihn, wird aber vom Stalker niedergeschlagen und stirbt. Doch nach seinem Tod befindet er sich nicht im Jenseits, sondern wird als einer von Ais Zwillingen wiedergeboren.