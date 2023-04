Mit Attack on Titan Final Season gipfelt dieses Jahr ein waschechter Anime-Meilenstein in seinem letzten großen Höhepunkt. Doch wann genau erscheint eigentlich der letzte Teil dieses wahrlich gigantischen Epos?

Der wirklich letzte Teil der Reihe startet im Herbst 2023

Eigentlich startete der letzte Abschnitt des Serienhits bereits in der Herbst-/Winter-Season 2020. Sehr zur Verwirrung vieler Fans entschieden sich die Verantwortlichen jedoch dazu, die „Final Season“ der Erfolgsshow nicht nur in zwei, sondern gleich in drei Teile und diese wiederum teils in mehrere Parts aufzuteilen.

Ähnlich wie bei anderen großen finalen Ablegern erfolgreicher Reihen, etwa „Der Hobbit“, „Die Tribute von Panem“ oder auch Harry Potter entschieden sich die Verantwortlichen hinter dem „Attack on Titan“-Anime dazu, den dritten Teil in zwei Hälften zu gliedern und mit etwas Abstand zu veröffentlichen.

Der wirklich letzte Teil des Anime-Epos ist somit streng genommen „Attack on Titan Final Season Part 3.2“. Offiziell heißt Teil 3 Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS und ja, das ist ein durchaus sperriger Titel. Für diese Aufteilung und die damit einhergehende Verwirrung unter Fans entschuldigten sich die Macher*innen bereits. Doch nun kommen wir endlich zur Antwort auf die große Frage.

Wie bereits Part 3.1 wird es sich bei Part 3.2 um eine extralange Spezialepisode handeln. Studio MAPPA („The God of High School“) peilt für den letzten Höhepunkt der „Final Season“ einen Start im Herbst 2023, also im Zeitraum von Oktober bis Dezember diesen Jahres, an. Ein genauer Termin steht noch aus.

Das große Finale von „Attack on Titan: Final Season“ steht bevor © Hajime Isayama, Kodansha/ATTACK ON TITAN Production Committee

In den vergangenen Jahren mauserte sich MAPPA zu einem der renommiertesten Namen der Branche und arbeitete neben „Attack on Titan Final Season“ auch an der 2. Staffel von „Vinland Saga“, Jujutsu Kaisen und in der aktuell laufenden Frühlings-Season am potentiellen Hit „Hell’s Paradise“.

Um den hohen Produktionsstandard des Studios nach dem „nur“ guten Start beizubehalten, in Part 1 wurden etwa die CGI-Animationen teils hart kritisiert, entschieden sich die Verantwortlichen dazu, dem Abschluss der Geschichte von Eren, Mikasa & Co. Zeit für den nötigen Feinschliff zuzugestehen, weshalb Fans nun länger warten müssen.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Bis der 2. Teil von „Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS“ im Herbst 2023 startet, habt ihr also mehr als genug Zeit, um die bisherigen Episoden noch einmal anzusehen. Alle bisher veröffentlichten Folgen des Anime-Epos könnt ihr euch hierzulande bei Crunchyroll im Stream anschauen.