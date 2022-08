One Punch Man: Anime-Serie bekommt eine 3. Staffel

Es ist offiziell: Die Anime-Serie One Punch Man wird fortgesetzt. Im Manga wurde enthüllt, dass es eine dritte Staffel geben soll. Wann die erscheint, wurde leider aber noch nicht verraten. Aber immerhin gibt es schon mal ein cooles Teaser-Bild.

One Punch Man: 3. Staffel offiziell angekündigt

Dritte Staffel One Punch Man kommt! Seit der Veröfentlichung der aktuellen Manga-Episode steht fest: Saitama darf sich auch noch durch eine dritte Season der Anime-Serie prügeln.

In Kapitel 215 des One Punch Man-Mangas wurde die dritte Staffel der Serie mit einem kompletten Panel enthüllt. Das Teaser-Bild stammt vom Charakter-Designer der ersten beiden Staffeln, Chikashi Kubota:

©Yūsuke Murata / ONE

Das dürfte vor allem natürlich die vielen Fans der Anime-Serie freuen, die nicht den Manga lesen. Immerhin warten die schon seit einigen Jahren darauf, dass es auch in Bewegtbild-Form mit den Abenteuern Saitamas weitergeht. Die zweite Staffel ist im Frühling 2019 erschienen.

Was ist One Punch Man? Der Manga und der Anime haben sich in Windeseile zu einem Kultphänomen entwickelt. Das dürfte auch daran liegen, dass sich die Reihe selbst nicht sonderlich ernst nimmt und auch immer wieder Scherze über die eigene Darbietungsform und Genre-Klischees macht.

Darum geht’s: One Punch Man dreht sich um den titelgebenden Superhelden Saitama. Der ist durch andauerndes Training so stark geworden, dass er wirklich jeden Gegner mit einem einzigen Schlag besiegt.

Was viele Superheld*innen freuen würde, ist hier nicht der Fall. Saitama aka One Punch Man wird in eine tiefe Sinnkrise gestürzt und ist dadurch immer extrem gelangweilt. Also sucht er stets nach einem Kontrahenten, der ihm gewachsen sein könnte.

Das Ganze wurde eigentlich als Gratis-Webcomic gestartet, entwickelte aber schnell ein Eigenleben. One Punch Man fand so viele Fans, dass nicht nur ein regulärer Manga und die Anime-Serie, sondern zum Beispiel auch noch das Videospiel One Punch Man: A Hero Nobody Knows erscheinen konnten.

Wie findet ihr One Punch Man? Freut ihr euch auf Staffel 3? Schreibt es uns in die Kommentare.