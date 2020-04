One Punch Man soll zum Realfilm werden, obwohl es ein enormer Drahtseilakt ist, es sowohl den Fans der originalen Vorlage recht zu machen als auch den Stoff für ein breites Publikum aufzuarbeiten. Trotzdem versuchen sich die großen Studios in Hollywood immer wieder an Live-Action-Adaptionen zu beliebten Manga- und Anime-Serien. Zuletzt gab es solche Projekte zu „Ghost In The Shell“, ein Film, der von Fans wie Kritikern gleichermaßen abgelehnt wurde, und zu „Alita: Battle Angel“. Letzterer konnte an den Kinokassen zwar ebenfalls nicht überzeugen, erfreut sich mittlerweile jedoch einer relativ großen Fangemeinde, die bereits seit geraumer Zeit lauthals eine Fortsetzung fordert.

Realfilm zu One Punch Man geplant

Nun verkündet Sony, dass das Entwicklerstudio die Hoffnung noch nicht aufgegeben hat, dass sich mit den überaus beliebten Welten japanischer Comics auch in Hollywood gutes Geld verdienen lässt. In diesem Sinne sollen die Drehbuchautoren Scott Rosenberg und Jeff Pinkner, die vor allen Dingen für ihre Arbeit an der Comicadaption Venom Bekanntheit erlangt haben, die Geschichte eines Realfilms zu dem Anime One Punch Man realisieren. Interessanterweise sind die beiden ebenfalls für das Drehbuch zu einem Realfilm zu „Cowboy Bebop“ verantwortlich.

Wie genau ein Realfilm zu One Punch Man aussehen soll, beziehungsweise was wir uns generell unter dem Werk vorstellen dürfen, steht bis jetzt noch in den Sternen. Das Projekt befindet sich aktuell noch in einer sehr frühen Phase der Entwicklung, verfügt also weder über ein fertiges Drehbuch, noch über einen Regisseur oder gar verpflichtete Schauspieler. Tatsächlich dürfte es aber spannend sein zu beobachten, welche Darsteller in die Rollen der schrägen Charaktere schlüpfen sollen. Da eine solche Umsetzung fast immer ein gefährliches Spiel mit dem Budget ist, sollten wir uns aber wohl nicht auf eine hochkarätige Besetzung einstellen.

Was ist One Punch Man?

Bei One Punch Man handelt es sich ursprünglich um einen Webcomic eines japanischen Künstlers, der unter dem Pseudonym ONE arbeitet und dessen Werk eher als Persiflage auf große Shonen wie One Piece, Naruto und Dragon Ball verstanden werden darf. Seine Geschichte erfreute sich so großer Beliebtheit, dass sie mittlerweile nicht nur als reguläre Mangareihe bei dem Verlag Shueisha erscheint, sondern auch als Animeadaption. Staffel 1 von One Punch Man wurde von dem Studio Madhouse erschaffen, Staffel 2 von J.C. Staff.

Die Handlung dreht sich um den relativen Normalo Saitama, der in einer verrückten Version unserer Erde lebt, wo Angriffe von Monstern, Unterwasserkreaturen, Mutanten und Halbgöttern aus dem All beinahe schon an der Tagesordnung stehen. Klar, dass sich die Menschen solchen Wellen an Gefahren nicht schutzlos gegenüber ausgeliefert sehen wollen und so wurde eine Heldenvereinigung gegründet, deren Mitglieder sich tapfer den Unholden in den Weg stellen und die Bürger vor großen Schaden bewahren. Selbst verursachten Schaden natürlich nicht mit eingerechnet.

Nach einem lebensverändernden Event entscheidet sich Saitama, dass er selbst ein solcher Held werden möchte und trainiert dafür jeden Tag bis zur Erschöpfung. Von dem schweren Training fallen ihm sogar die Haare aus, doch dafür kann sich das Ergebnis mehr als sehen lassen. Vielleicht sogar zu sehr, denn Saitama, der sich eigentlich auf aufregende Kämpfe um Leben und Tod freut, ist so abartig stark geworden, dass er jeden Feind mit nur einem einzigen Schlag vernichtet, was teilweise zu äußerst skurrilen Situationen führt.

Doch wer denkt, dass der so bezeichnete One Punch Man nun als Held der Erde gefeiert wird, der irrt. Denn nur wenige Menschen wissen, dass Saitama wirklich so stark ist, alle anderen halten ihn für einen Betrüger, der lediglich versucht, den Ruhm einzustreichen, den andere Helden verdient hätten. Und so streift der haarlose Held mit dem weißen Cape durch die Stadt, versucht die besten Angebote auf Verkaufsmärkten mitzunehmen und besiegt hier und dort ganz nebenbei die schrecklichsten Gefahren, die das Universum für die Menschheit vorgesehen hat.