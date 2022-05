One Piece stellt mit dem Wano-Kampf einen neuen Rekord auf

Im One Piece-Manga kämpfen die Strohhutpiraten rund um Monkey D. Ruffy schon seit geraumer Zeit gegen Kaido. Wie es aussieht, nimmt dieser Kampf um Wano jetzt ein Ende. Damit stellt „One Piece“ einen neuen Rekord auf: Bisher war noch keine Schlacht länger als diese.

One Piece-Kampf ist der bisher längste in der Manga-Geschichte

„One Piece“ ist dafür bekannt, Kämpfe in epischer Breite darzustellen und ordentlich in die Länge zu ziehen. Da bildet natürlich auch die Schlacht um Wano im aktuellen Arc keine Ausnahme, ganz im Gegenteil. Der Kampf gegen Kaido hat jetzt offenbar endlich ein Ende gefunden – falls es nicht doch noch in eine nächste Runde geht. So oder so steht aber fest, dass wir es mit einem neuen Rekord zu tun haben.

One Piece: Manga verrät mehr über die Vergangenheit von Kaiser Kaido … und seinem Schicksal

Länger als alle Kämpfe vorher: Dank Monkey D. Ruffys neuer Form Gear Fifth sieht es nun ganz danach aus, als sei der Kampf zwischen dem Strohhutpiraten-Kapitän und Kaido jetzt beendet. Wenn nichts mehr dazwischen kommt, war es das und die Einwohner*innen von Wano sind endlich frei. Was lange währt, wird also endlich gut.

Laut dem Twitter-Account New World Artur hat der Kampf der Widerstandskämpfer von Wano gegen Kaido und seine Piratentruppe stolze 64 Kapitel angedauert. Das entspricht einem Zeitraum von 650 Tagen, über den die Manga-Kapitel veröffentlicht wurden. Damit stellt diese Schlacht die mit Abstand längste in der Geschichte von „One Piece“ dar.

Bleibt nur die Frage, ob es das wirklich schon war und wir hier tatsächlich bereits das Ende dieses Kampfes gesehen haben. Viele Fans glauben nicht so recht daran. Unter anderem bestünde zum Beispiel die Möglichkeit, dass Momo noch einen größeren Auftritt hinlegt. Einige „One Piece“-Fans scheinen auch darauf zu hoffen, dass Monkey D. Ruffy Kaido mit einer spektakuläreren Attacke erledigt, als das jetzt der Fall wäre.

Wie denkt ihr darüber: Glaubt ihr, dass es das schon war oder kommt da noch was? Schreibt es uns in die Kommentare.