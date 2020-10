Während sich Mangaka Eiichiro Oda mit großen Schritten dem 1.000 Kapitel von One Piece nähert, tobt im Manga noch immer die Endschlacht um Onigashima. Letzte Woche ging es dort bereits heiß her und Fans bekamen eine Ahnung davon, wie sich der finale Kampf der Akazaya gegen Kaido entwickelt. In Kapitel 994 des Mangas erfahren wir nun mehr über die Ereignisse nach Kaidos Comeback, über Queens neue Superwaffe und wie gut Ruffy, Jinbei und Sanji vorankommen.

One Piece: Was passiert in Manga-Kapitel 994?

Nach dem schrecklichen Gegenangriff von Kaido geht Kikunojo nach dem Verlust seines Arms zu Boden, wo Kinemon mittels seines brennenden Schwerts die Blutung stoppt und dem schönsten Schwertkämpfer der Welt wieder auf die Beine hilft. Der Kaiser zeigt sich beeindruckt von der unbrechbaren Entschlossenheit der Samurai und verwandelt sich in seine menschliche Gestalt zurück, um den Kampf endlich zu beenden.

Derweil sind Ruffy, Sanji und Jinbei im ersten Stock schon ein Stückchen vorangekommen, doch stellen sich ihnen immer wieder neue Nutzer der Smile-Frucht entgegen. Damit ihr Kapitän zu Kaido vordringen kann, ohne sich zu verausgaben, räumen Sanji und Jinbei alle Gegner aus dem Weg, doch kommen immer neue Mitglieder der 100-Bestien-Piratenbande nach. Wie zuletzt die Headliner Hamlet und Four Tricks, die jedoch mühelos von dem Walhai-Fischmensch und dem Smutje erledigt werden.

One Piece: Die Queen Präsentiert Live Game Show

Während sich die Männer mit den roten Schwertscheiden und Kaido auf dem Dach gegenseitig das Leben schwer machen und Ruffy noch immer versucht, zu dem Kaiser vorzudringen, greift der Ice-Demon-Virus von Queen rasch um sich und infiziert dabei sowohl Samurai als auch Queens Untergebene, was selbst die Mimawarigumi für verrückt erklären. In der Zwischenzeit wurde mit Omasa sogar ein Anführer der Rebellion von dem Virus infiziert.

Der ehemalige Yakuza-Anführer bittet Hyogoro, sein Leiden zu beenden, bevor er eine Gefahr für seine Kameraden wird, doch der alte Mann lehnt ab, da er noch immer Hoffnung hat, dass es eine Heilung für die Krankheit geben könnte. Chopper hält es zwar für unmöglich, auf die schnelle ein Heilmittel herzustellen, doch glaubt er, dass Queen ein Gegenmittel für Notfälle haben muss. Wenn er das in seinen Besitz bringen könnte, kann er laut eigener Aussage die Männer vielleicht retten.

Da ergreift auch schon Die Seuche höchstpersönlich das Wort und präsentiert tatsächlich das Gegenmittel. Queen offenbart, dass die Infizierten diesen Antikörper innerhalb von einer Stunde verabreicht bekommen müssen, ansonsten würden sie alle sterben. Anschließend wirft er das Mittel zu Scratchmen Apoo, der gerade von dem Schlachtfeld fliehen wollte, und verkündet, dass er mit sofortiger Wirkung ein neues Spiel startet.

In dieser Live Show sollen sich alle Anwesenden um das Heilmittel prügeln. Zum Entsetzen des ehemaligen Supernovae setzen sich sogleich alle Samurai und Piraten in Bewegung, um das Fläschchen in ihren Besitz zu bekommen. Und auch Zorro stürmt auf den Piraten zu, mit der festen Absicht, Chopper das Mittelchen zu bringen …

One Piece: Yamato, Tochter von Kaido

Yamato, Shinobu und Momonosuke stehen noch immer Sasaki gegenüber, der den Erben des Kouzuki-Klan töten will. Auf Nachfrage der Kunoichi offenbart Yamato dieser, dass sie damals bei der Hinrichtung von Oden zugegen war und von dessen Leben und der Treue seines Gefolges inspiriert wurde. Nur sei sie damals noch zu schwach gewesen, um den Sohn Odens vor ihrem Vater zu beschützen.

Als Sasaki in diesem Moment das Feuer eröffnen lässt, bleibt Yamato unbeeindruckt stehen und steckt den Angriff mit Leichtigkeit weg, was vor allen Dingen Shinobu beeindruckt. Der Nachwuchs des Kaisers verkündet daraufhin, dass sie, die sich stets als Kouzuki Oden vorstellt, Yamato sei, die Tochter von Kaido, und nun bereit, für ihre Helden zu sterben.