Nvidia veröffentlich still und leise die RTX 3080 12 GB, Custom-Modelle bei 1.699 Euro und mehr

Der Grafikkartenmarkt ist weiterhin ein buchstäbliches Schlachtfeld. Zwar ist die Verfügbarkeit mittlerweile ein wenig besser geworden, doch die Preise sind es sicherlich nicht. Alternate, Mindfactory, MediaMarkt und Co. verlangen zum Beispiel für ihre Custom-Modelle der RTX 3080 Ti rund 2.000 Euro und mehr – also weit über dem Listenpreis von 1.199 Euro für die Founders Edition.

Die RTX 3080 12 GB schleicht sich dazu

Nun hat Nvidia mit der GeForce RTX 3080 12 GB still und heimlich die mittlerweile dritte Version der Grafikkarte veröffentlicht. Am Vormittag des 11. Januar 2022 bot der Händler Mindfactory die Karte bereits rund zwei Stunden lang in seinem Onlineshop an. Der offizielle Release, den aber kaum einer mitbekam, erfolgte schließlich um 15 Uhr deutscher Zeit. Kurz vor dem Start wurde das Custom-Modell, die MSI GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO LHR, erneut zum Verkauf angeboten – für satte 1.699 Euro.

MSI GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO LHR für 1.699 Euro kaufen

Weitere Angebote dieser Karte sind seitdem von uns weder bei Mindfactory noch bei anderen Händlern gesichtet worden. Das zur Verfügung stehende Kontingent der Karte dürfte also recht übersichtlich ausfallen. Dafür hat aber zumindest MSI offiziell bekannt gegeben, dass die Grafikkarte in drei Designs erscheinen wird: SUPRIM, GAMING TRIO und VENTUS 3X. Eine UVP nannte aber auch MSI bisher nicht.

Zum Vergleich: Die UVP der RTX 3080 Founders Edition mit 10 GB Speicher wurde von Nvidia mit 719 Euro angeboten. Angesichts der durch die Bank hohen Preise, fügen sich aber auch die Preise für die neue RTX 3080 passend ein. Eine Founders Edition gibt es für die 12 GB-Variante übrigens nicht. Und generell war sich Nvidia seiner Sache wohl alles andere als sicher, weshalb gar nicht erst das Marketing hochgefahren wurde, um auf den Release aufmerksam zu machen. Aufgrund des fehlenden Treibers, der erst kurz vor der Veröffentlichung bereitgestellt wurde, gibt es bislang auch keine Tests zu der neuen Grafikkarte.

© Mindfactory

Laut Nvidia wird die 12 GB-Variante die 10 GB-Version nicht ersetzen. Stattdessen sollen alle drei Modelle der RTX 3080 friedlich koexistieren.

„The original GeForce RTX 3080 with 10GB will remain; the new 12GB is simply an additional option.“

Einen Preisfall wird es aber sicherlich nicht geben, obwohl nun ein weiteres Modell seinen Platz eingenommen hat. Dafür ist die Auswahl für Kunden, die eine Karte mit mehr als 10 GB Speicher möchten, erweitert worden. Übersichtlicher wird der Grafikkartenmarkt dadurch aber nicht.

Was steckt in der RTX 3080 12 GB?

Die neue Version der RTX 3080 fügt sich zusammengefasst zwischen der RTX 3080 und der RTX 3080 Ti ein. Der große Unterschied sind natürlich die zwei Gigabyte mehr Speicher. Die RTX 3080 12 GB setzt auf die GA102-GPU in einer 70-CU-Konfiguration. Im Vergleich dazu besitzt die RTX 3080 68 CUs. Das Speicherinteface ist hingegen wie bei der RTX 3080 Ti 384 Bit breit, während die TDP bei 350 Watt beträgt.

Wichtig zu erwähnen ist, dass auch die RTX 3080 12 GB über die Light-Hash-Bremse verfügt, wodurch die Karte für Miner unattraktiver gemacht werden soll. Die Realität sieht aber wie so oft anders aus. Schließlich konnten Miner diese Einschränkung schnell umgehen, was auch bei der neuen Grafikkarte der Fall sein dürfte.