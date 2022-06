Nvidia GeForce RTX 4080 und 4090: Kommen die Power-GPUs im Sommer?

Nvidia scheint für seine GeForce RTX 4080 und die GeForce RTX 4090 einen ambitionierten Zeitplan zu besitzen. Zumindest sollen erst im Juli die ersten Samples zu Testzwecken an den Start gehen. Droht da etwa eine Verspätung beim Release der beiden langersehnten Highend-Grafikkarten?

Gerüchteküche zu GeForce RTX 4080 und 4090 brodelt

Fans von Nvidia warten derzeit sehnsüchtig auf ein Lebenszeichen der GeForce RTX 4080 und GeForce RTX 4090. Führt man sich vor Augen, dass die beiden Vorgänger in Form der RTX 3080 und 3090 bald schon ihr zweijähriges Jubiläum feiern, kann man dies durchaus nachvollziehen.

Da natürlich auch Nvidia es nicht schafft, die Öffentlichkeit bei wichtigen Informationen wie Release-Zeitraum außen vor zu lassen, brodelt die Gerüchteküche entsprechend. So soll das Flaggschiff in Form der GeForce RTX 4090 schon im August diesen Jahres an den Start gehen. Im Monat darauf soll wiederum die GeForce RTX 4080 folgen.

Ein wirklich knappes Timing

Da es sich nicht um die erste Generation leistungsstarker Grafikkarten aus dem Hause Nvidia handelt, muss man schon die Stirn runzeln ob des knappen Zeitplans. Laut Insider-Informationen von Igor’s Lab sollen sich derzeit nämlich Boardpartner des US-Unternehmens darüber beschweren, noch immer mit der alten Generation der GPUs arbeiten zu müssen.

Ein Test der neuen AD102-GPU sei indes noch nicht möglich. Zwei Monate vor einem mutmaßlichen Release klingt dies doch sehr verwunderlich. Weiterhin geht der Experte von Igor’s Lab davon aus, dass Nvidia womöglich erst diesen Monat das finale Design seiner RTX 4080 und RTX 4090 festlegen wird.

Steht dieses, soll es dann bis mindestens Mitte Juli dauern, bis eine erste Testversion der beiden Grafikkarten zu internen Praxistests bereitsteht. Zu diesem Zeitpunkt werden wir dann wohl auch zum ersten Mal einen Blick auf geleakte Benchmarks werfen können. Da es nicht bei einem Test bleiben wird, steht eine Massenproduktion der kommenden Grafikkarten wohl erst im August an.

Hier stellt sich die Frage, wie dabei ein Release noch im August selbst möglich sein soll. Mittlerweile schwinden unsere Hoffnungen diesbezüglich. Wir sind der Meinung, dass ein August-Release der GeForce RTX 4090 nur dann möglich ist, wenn die Benchmarks Nvidia auf Anhieb überzeugen. Andernfalls werden wir wohl mit deutlichen Verzögerungen rechnen müssen.