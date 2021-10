Nintendo Switch OLED im Unboxing: Wir haben die Konsole ausgepackt

Die Nintendo Switch OLED ist von dem japanischen Hersteller am 8. Oktober 2021 offiziell veröffentlicht worden. Zwar handelt es sich dabei nicht um eine völlig neue Konsole, immerhin hat Nintendo der Switch OLED, wie der Name es bereits vermuten lässt, aber ein OLED-Display spendiert, das zudem noch ein Stück größer ist.

Die Nintendo Switch mit OLED-Display

Durch das OLED-Display werden Games in noch intensiveren Farben und mit höheren Kontrasten dargestellt. Außerdem wurden die Lautsprecher marginal überarbeitet und ein stabilerer Standfuß verbaut, wodurch die Switch OLED besser geneigt werden kann.

Eine weitere Neuheit ist die Nintendo Switch OLED in Weiß. Die überarbeitete Dockingstation sowie die Joy-Con erstrahlen in einem schicken Weiß, das wir bislang bei einer Switch noch nicht zu Gesicht bekommen haben.

Die Nintendo Switch OLED im Unboxing

Wir haben die Nintendo Switch OLED in unserer Redaktion ebenfalls getestet und unseren Ersteindruck in einem Unboxing-Video auf unserem YouTube-Kanal festgehalten. Wie sich die Switch OLED beim Auspacken präsentiert und für wen das 7 Zoll große Display eine Bereicherung darstellen dürfte, erfahrt ihr in unseren beiden Videos, die wir für euch im Folgenden eingebunden haben.

Werdet ihr euch eine Nintendo Switch OLED zulegen? Teilt uns eure Meinung zu diesem Thema gerne unterhalb dieser Zeilen in den Kommentaren mit.