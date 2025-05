Nintendo Switch 2: Zukunft physischer Spiele mit Limited Run Games und Cyberpunk 2077

Die Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 ist für den 5. Juni 2025 geplant und bringt sowohl Vorfreude als auch Bedenken in der Gaming-Community mit sich. Ein Hauptthema ist dabei die Art und Weise, wie physische Spiele auf der neuen Konsole gehandhabt werden. Schon jetzt ist bekannt, dass viele Drittanbieter-Spiele auf sogenannten „Game-Key Cards“ erscheinen werden. Diese Karten enthalten keine Spieldaten, sondern nur einen Download-Code, der es ermöglicht, das Spiel auf der Konsole zu spielen. Dies hat bei Fans bereits für Unmut gesorgt, da die Sorge besteht, dass es nicht viele echte physische Spiele von Drittanbietern geben wird.

Limited Run Games und die Zukunft physischer Spiele

Wie reagiert Limited Run Games auf die Entwicklung? Glücklicherweise gibt es Hoffnung für Sammler physischer Spiele. Josh Fairhurst, der Gründer von Limited Run Games, hat in einem Interview erklärt, dass sein Unternehmen keine Pläne hat, das Game-Key-Card-Format bei Titeln zu unterstützen, bei denen sie als Hersteller und Publisher auftreten. Das bedeutet, dass Limited Run Games weiterhin auf physische Veröffentlichungen setzen wird. In Fällen, in denen Limited Run Games lediglich die Collector’s Edition eines Spiels produziert, wie etwa bei „Raidou Remastered“, wird dies jedoch anders gehandhabt, da sie die Standardausgaben von Partnern und Distributoren beziehen.

Interessanterweise deutet Fairhurst an, dass Limited Run Games „echte“ physische Versionen von Spielen anbieten könnte, die ursprünglich nur als Game-Key Card erschienen sind. Dies ist etwas, das das Unternehmen bereits in der Switch-Ära versucht hat, jedoch war es laut Fairhurst überraschend schwierig, Verlage davon zu überzeugen. Dennoch hofft er, dass einige Partner Interesse zeigen werden, insbesondere da Limited Run Games eine enge Zusammenarbeit mit Sega pflegt.

Einfluss auf den Markt und die Rolle von Cyberpunk 2077

Wird Cyberpunk 2077 den Markt für physische Spiele beeinflussen? Ein Spiel, das bereits vor seiner Veröffentlichung auf der Switch 2 großes Interesse weckt, ist „Cyberpunk 2077“. CD Projekt Red hat angekündigt, dass das gesamte Spiel sowie DLCs auf einer Cartridge verfügbar sein werden. Sollte das Spiel viele andere Drittanbieter-Titel auf der Switch 2 übertreffen, könnte dies Verlagen zeigen, dass es ein deutliches Interesse an echten physischen Spielen auf der Plattform gibt.

Es ist erwähnenswert, dass Nintendos eigene physische Spiele, wie „Mario Kart World“ und „Donkey Kong Bananza“, keine Game-Key Cards nutzen werden. Dies unterstreicht Nintendos Engagement für physische Medien, selbst während sich der Markt zunehmend in Richtung digitaler Downloads bewegt.

Die Bedeutung physischer Spiele für Sammler

Warum sind physische Spiele für Sammler so wichtig? Die Diskussion über die Zukunft physischer Spiele ist nicht neu. Sowohl physische als auch digitale Spiele haben ihre Vorteile. Für Sammler liegt der Reiz physischer Spiele insbesondere darin, dass diese auch in Zukunft gespielt werden können. Der Markt für Retro-Spiele boomt genau aus diesem Grund: Diese Spiele können auch Jahrzehnte nach ihrer ursprünglichen Veröffentlichung noch gespielt werden. Ob wir dasselbe von heutigen Spielen sagen werden können, bleibt abzuwarten.

Und wie siehst du das? Sind dir physische Spiele wichtig? Kaufst du eher „echte“ physische Versionen als solche auf Game-Key Cards? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!