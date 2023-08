Nintendo Switch 2 wirklich schon 2024? Das spricht dafür

Die Nintendo Switch geht weg wie geschnitten Brot, wenn die Bäckerei gerade geöffnet hat. Auch nach all den Jahren und der leicht veränderten Upgrade-Version, dem OLED-Modell, ist die Konsole immer noch ein heißes Gut auf unserem Globus.

Aber wann ist es endlich so weit? Gamer*innen überall auf der Welt lechzen geradezu nach einer besseren Technik, sprich mehr Leistung in der Nintendo Switch.

Immer wieder ist die Rede von einer Nintendo Switch 2 oder gar einer Super Switch. Nur wie ist jetzt in 2023 der aktuelle Stand?

Es gibt Gerüchte, dass eine Nachfolgekonsole erst 2025 das Licht der Welt erblickt. Doch es spricht viel dafür, dass wir schon im 2. Quartal 2024 eine neue Konsole zu Gesicht bekommen könnten.

Brandaktuell: Die Nintendo Switch im limitierten „Tears of the Kingdom“-Design!

Wann erscheint die Nintendo Switch 2 oder Super Switch?

Das wäre doch was! Die neue Nintendo Switch 2 schon im nächsten Jahr, also in 2024? Könnte das könnte wirklich passieren?

Laut einem Bericht sollen sich mittlerweile die ersten Dev-Kits im Umlauf befinden, die das bestätigen. Sie wurden angeblich an Drittpartyentwickler herausgegeben, damit sie ihre Spiele für die nächste Nintendo-Generation vorbereiten können.

Angeblich soll es dabei in der gewohnten Switch-Konfiguration bleiben, sie kommt also mit TV-, Table- und Handheld-Modus.

© PlayCentral.de

Es heißt weiter in dem Bericht, dass Nintendo auf OLED-Displays verzichtet und in Zukunft auf LCD-Bildschirme setzt.

Außerdem sollen die physischen Cartridges erhalten bleiben, was viele sicher erfreuen dürfte.

Ich bin immer noch ein Fan der alten Cartridges, auch wenn ich mir irgendwie wünschen würde, dass sie noch etwas größer ausfallen könnten. So hätte man „mehr in der Hand“ wie früher.

So oder so geht es schon bald weiter im Nintendo-Universum, wenn mit Super Mario Wonder das nächste Mario-Spiel erscheint. Und obendrein erhält Prinzessin Peach ihr ganz eigenes Abenteuer, während parallel sogar noch ein Super Mario-RPG geplant ist.

Was meint ihr? Denkt ihr, dass wir 2024 wirklich eine neue Switch präsentiert bekommen? Oder seid ihr noch ganz zufrieden mit der aktuellen Technik? Schreibt es gerne in die Kommentare und diskutiert mit uns!