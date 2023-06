Nintendo: Prinzessin Peach bekommt ihr eigenes magisches Abenteuer für die Switch

Es war wohl eine der größten Überraschungen bei der Nintendo Direct: Prinzessin Peach wird die Hauptrolle in einem der kommenden Nintendo-Games übernehmen.

Neben der Ankündigung eines DLCs zu Mario + Rabbids: Sparks of Hope, einem Remake von Super Mario RPG und vielen weiteren Neuigkeiten, hielt die Direct auch je ein weiteres Solo-Abenteuer für Luigi und Peach bereit.

Nicht der erste Alleingang für die Prinzessin

Die sonst so hilflose Prinzessin hatte bereits 2005 auf Nintendo DS die Ehre ein eigenes Unterfangen bestreiten zu dürfen. In Super Princess Peach war ausnahmsweise sie es, die Mario und Luigi retten musste. Auch im Super Mario Bros.-Film ist von der einstigen Prinzessin in Nöten nicht mehr viel übrig.

Ob das neue Spiel für die Switch eine Fortsetzung ihres letzten Abenteuers sein wird oder ob Nintendo hier eine komplett neue und losgelöste Handlung präsentiert, ist bislang nicht bekannt. Generell waren die Verantwortlichen recht zurückhaltend mit weiteren Informationen.

Wird das Peach-Game etwa ein Theaterstück?

So wurde bisher lediglich ein kurzes Video mit ein paar Ausschnitten aus dem Spiel veröffentlicht. Und die sind schon recht bezaubernd. In der kurzen Vorstellung ist Peach auf einer großen Bühne zu sehen, deren Szenerie ständig wechselt.

Auch sonst mutet das Game sehr nach einer magischen Theaterinszenierung an, bei der die Prinzessin scheinbar die Fäden in der Hand hat. Im großen Finale des halbminütigen Teasers wechselt sie sogar von ihrer gewohnten rosa Bekleidung zu einem weiß-hellblauen Ballkleid, als wäre sie Disneys Cinderella und ihre gute Fee in einer Person.

Prinzessin Peach spielt nächstes Jahr die Hauptrolle in einem brandneuen #NintendoSwitch-Spiel! pic.twitter.com/gDPEDN1JUk — Nintendo DE (@NintendoDE) June 21, 2023

Es wäre denkbar, dass es sich hierbei weniger um eine gefährliche Rettungsmission, als vielmehr um eine Art Zeitmanagement- oder anderweitiges Simulationsspiel handelt. Vielleicht soll damit sogar gezielt eine jüngere Zielgruppe angesprochen werden.

Da sich die Entwicklung offenbar noch in einem sehr frühen Stadium befinden, werden wir wohl noch etwas Geduld haben müssen, denn weitere Infos sollen „später“ folgen. Der Release wird vermutlich 2024 sein.