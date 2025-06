Nintendo Switch 2: Kritik an Mario Kart World – Fans unzufrieden mit Zeitrennen

Mario Kart World und die Nintendo Switch 2 sind seit einigen Wochen auf dem Markt und haben den Fans genug Zeit gegeben, das neue Spiel zu erkunden. Doch nicht alles läuft rund, denn Spieler äußern zunehmend Kritik an bestimmten Aspekten des Spiels. Besonders die Zeitrennen stehen im Fokus der Diskussionen, da viele Fans sie als Rückschritt im Vergleich zu Mario Kart 8 und Mario Kart 8 Deluxe empfinden.

Kritik an den Zeitrennen

Warum sind die Zeitrennen in Mario Kart World umstritten? Ein viel diskutierter Beitrag auf der Nintendo Switch Reddit-Seite beschreibt die Zeitrennen in Mario Kart World als „einen großen Rückschritt“. Nutzer bemängeln, dass Funktionen, die in früheren Versionen vorhanden waren, nun fehlen. Insbesondere die Kursauswahl wird kritisiert. Anstelle einer Liste von Strecken müssen Spieler nun mit dem Cursor über eine große Karte navigieren, um die gewünschte Strecke zu finden.

Ein weiteres Problem liegt in der Darstellung der Zeiten nach dem Erreichen eines persönlichen Rekords. Während Mario Kart 7 und 8 eine Glockenkurve zeigen, die die eigene Zeit im Vergleich zu anderen Spielern visualisiert, fehlt diese Funktion in Mario Kart World völlig. Zudem scheint es keine Möglichkeit zu geben, die Geister von Freunden zu sehen und gegen deren Bestzeiten anzutreten.

Reaktionen der Community

Wie reagieren andere Spieler auf die Kritik? Auch wenn der ursprüngliche Beitrag nur die Meinung eines einzelnen Fans darstellt, zeigt die Resonanz, dass viele Spieler ähnlich denken. In den Kommentaren wird die Meinung geteilt, dass das Spiel in manchen Bereichen Fortschritte macht, während es in anderen zurückfällt. Ein Nutzer beschreibt das Spiel als „seltsam“ und bemängelt, dass die Benutzeroberfläche im Vergleich zu früheren Versionen unausgereift wirkt.

Ein weiterer Kommentar stimmt zu und hebt hervor, dass die Zeitrennen zwar interessante Routen bieten, die Benutzeroberfläche jedoch im Vergleich zur vorherigen Generation überraschend unausgereift ist.

Potenzielle Updates

Kann Nintendo die Probleme beheben? Die gute Nachricht ist, dass viele dieser Probleme durch zukünftige Updates behoben werden können. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass die Zeitrennen für Nintendo oberste Priorität haben. Obwohl die Probleme leicht zu lösen wären, besteht die Möglichkeit, dass sie nicht zeitnah adressiert werden.

Was hältst du von den aktuellen Diskussionen um Mario Kart World? Teile uns deine Meinung in den Kommentaren mit!