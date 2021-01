Nintendo Game and Watch reduziert bei MediaMarkt kaufen! Gönn-dir-Dienstag

Heute gibt es bei MediaMarkt ein besonderes Angebot zur neusten Nintendo-Hardware. Der Nintendo Game and Watch wird im Rahmen des „Gönn-dir-Dienstag“ reduziert angeboten.

Regulär kostet das Produkt hier 59,98€, doch aktuell wird es für 44,99€ angeboten. Ihr spart also 24% auf den Normalpreis. Hier könnt ihr die Konsole jetzt zum besten Preis kaufen:

Was ist der Game & Watch von Nintendo? Das zeigt euch der Trailer kurz und knackig:

Mehr Infos zum Nintendo Game and Watch erhaltet ihr außerdem hier in der ausführlichen Zusammenfassung:

Nintendo Game & Watch Super Mario Bros. ab sofort kaufen

Und mehr Angebote zum Gönn-dir-Dienstag bei MediaMarkt in der 2. Januar-Woche 2021 findet ihr hier in der Übersicht:

Es gibt beispielsweise eine günstige SanDisk-Speicherkarte (microSDXC) für die Nintendo Switch in verschiedenen Größen oder den HORI Wireless Controller im Zelda-Design für die Nintendo Switch:

Der Gönn-dir-Dienstag endet morgen um 9 Uhr morgens. Ihr habt also den ganzen Abend Zeit, um eure Produkte zu erwerben, bevor sie wieder zum Normalpreis übergehen.

Hinweis: Die Konsole wird voraussichtlich nur bis einschließlich 31. März 2021 an die einzelnen Händler ausgeliefert werden und auch nur so lange zum Kauf erhältlich sein. Es gilt also: Nur so lange der Vorrat reicht. Alle weiteren Infos zu der neu aufgelegten Nintendo-Hardware findet ihr in diesem Beitrag.

Wenn der Game & Watch von Nintendo wieder zum Normalpreis übergegangen ist nach der Angebotszeit, solltet ihr hier bei diesen Händlern vorbeisehen. Es könnte sein, dass er reduziert angeboten wird:

Und selbst wenn nicht, ist der befristete Verkauf der Konsole womöglich ein Argument für Sammler, sich die Nintendo-Konsole zuzulegen.