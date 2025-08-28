Nintendo feiert Marios 40. Jubiläum – kehrt Super Mario Bros. 35 zurück?

Für das 35. Jubiläum von Mario hat Nintendo wirklich alles gegeben. Sie haben Super Mario 64, Super Mario Sunshine und Super Mario Galaxy in einer Sammlung namens Super Mario 3D All-Stars zusammengepackt, was die Nintendo Switch zur Anlaufstelle für 3D-Mario machte. Nur Super Mario Galaxy 2 ist auf der Konsole nicht spielbar. Doch das war nicht alles. Nintendo führte auch einige interessante Dinge ein, um ihren Maskottchen zu feiern, darunter ein kleines Battle-Royale-Mario-Spiel, das kostenlos auf der Nintendo Switch verfügbar war. Obwohl wir wussten, dass es sich um ein zeitlich begrenztes Spiel handelte, schmerzt die Entfernung von Super Mario Bros. 35 immer noch.

Die Entscheidung zur Entfernung

Warum wurde Super Mario Bros. 35 entfernt? Super Mario Bros. 35 war von Anfang an als Feier zum 35. Jubiläum des Charakters gedacht, daher ist es nicht überraschend, dass es entfernt wurde. Nun, da wir das 40. Jubiläum des italienischen Klempners feiern, war der Titel für das 35. Jubiläum bereits ein Hinweis darauf, dass es nicht von Dauer sein würde. Allerdings gab es keinen Grund, das Spiel zeitlich zu begrenzen. Nintendo schuf gleichzeitig künstliche Knappheit für Super Mario 3D All-Stars, indem sie die Kopien nur zwischen dem 18. September 2020 und dem 31. März 2021 veröffentlichten. Danach verschwand es, und der Preis für physische Kopien schnellte in die Höhe.

Super Mario Bros. 35 war ein brillanter Dreh des Battle-Royale-Genres und bot ehrlich gesagt viel mehr Spaß und Unterhaltung als viele Shooter-Battle-Royales heute. Diese ersten Levels von Super Mario Bros. sind ikonisch, und Du kennst sie wahrscheinlich mittlerweile auswendig. Doch wenn andere Spieler ins Spiel kommen und anfangen, Gegner auf Dein Level zu schicken, wird es viel chaotischer und herausfordernder. Das Gefühl, nahe an der Spitze der Rangliste zu landen, war wirklich aufregend, und den zweiten Platz zu belegen, war ein echter Herzschmerz.

Ein verpasster Gewinn

Warum hat Nintendo das Spiel nicht weitergeführt? Nintendo ist nicht gerade für Live-Service-Spiele bekannt, daher ist es vielleicht nicht allzu überraschend, dass sie das Spiel nicht aufrechterhalten haben. Aber Server für 35-Spieler-Spiele zu hosten, ist nicht allzu anspruchsvoll für ein Spiel, das 40 Jahre alte Grafiken und einfache Mechaniken bietet. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Spieler genug spielen würden, um den Serverbetrieb zu rechtfertigen.

Wenn Nintendo Super Mario Bros. 35 erneut veröffentlichen und dafür Geld verlangen würde, da Gewinn das Hauptziel von Nintendo bei jeder möglichen Sache ist, würde es sich gut verkaufen. Es ist der einzigartigste 2D-Plattformer der Franchise und passt in ein Nischen-Genre, das wahrscheinlich eine sehr starke, engagierte Spielerschaft entwickeln würde. Es könnte sogar ein 60 € oder 70 € neues Spiel sein, und viele Spieler, mich eingeschlossen, wären begeistert, eine Kopie zu bekommen.

Alternative Strategien

Welche Alternativen könnte Nintendo in Betracht ziehen? Eine Alternative wäre, es erneut kostenlos zu veröffentlichen, aber Battle-Pässe, neue Level-Updates und mehr gegen Geld anzubieten. Nintendo könnte mit verschiedenen Mario-Skins für die Spiele und verschiedenen Levels aus der Mario-Geschichte ein Vermögen machen. Es wäre ein unendlicher Geldtrick, und Nintendo liebt Geld. Es ist nur schade, dass sie Super Mario Bros. 35 nicht für das sehen, was es ist, und es uns zurückgeben.

Was denkst Du? Sollte Nintendo Super Mario Bros. 35 zurückbringen, oder ist es besser, es nostalgisch in unseren Erinnerungen zu belassen? Teile Deine Meinung unten in den Kommentaren!