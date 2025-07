Nintendo Direct im Juli 2025? Was dich erwarten könnte!

Seit der letzten großen Nintendo Direct ist einige Zeit vergangen. Während im Juni 2025 ein Livestream, der Donkey Kong Bananza gewidmet war, stattfand, warten viele darauf, wann die nächste große Präsentation kommen wird. Es kursieren Gerüchte, dass noch im Juli 2025 eine neue Präsentation stattfinden könnte. Ein verlässlicher Nintendo-Leaker, NateTheHate, deutet an, dass die Nintendo Direct nach der Veröffentlichung von Donkey Kong Bananza stattfinden wird.

Donkey Kong Bananza, ein neues Plattformspiel für die Nintendo Switch 2, wird am Donnerstag, den 17. Juli 2025, veröffentlicht. Ein weiterer Livestream, Pokemon Presents, ist für den 22. Juli 2025 geplant. NateTheHate hat zwar kein genaues Datum für die Nintendo Direct, vermutet jedoch, dass sie in der letzten Juliwoche stattfinden wird. Diese Annahme ergibt Sinn, da Nintendo am 1. August 2025 seinen Quartalsbericht veröffentlichen wird, und eine Direct einige Tage vorher könnte positive Neuigkeiten für Investoren liefern.

Was könnten wir erwarten?

Welche Spiele könnten angekündigt werden? NateTheHate spekuliert, dass die nächste Direct möglicherweise einen stärkeren Fokus auf Ankündigungen von Drittanbietern legen könnte. Während Nintendos eigene Veröffentlichungen für 2025 weitgehend bekannt sind, gibt es noch viele Fragen zu großen Drittanbieter-Spielen, die im Laufe des Jahres erscheinen könnten. Möglicherweise könnten wir Veröffentlichungsdaten für bereits angekündigte Spiele wie Final Fantasy VII Remake und Star Wars Outlaws erfahren.

Natürlich sollten diese Informationen mit Vorsicht genossen werden. Dennoch hat NateTheHate als Quelle in der Vergangenheit Zuverlässigkeit bewiesen, indem er das Enthüllungsdatum der Nintendo Switch 2 vor der offiziellen Ankündigung korrekt vorhersagte, was ihm mehr Glaubwürdigkeit verleiht als vielen anderen Quellen.

Traditionelle und neue Zeitpläne

Wie beeinflusst die Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 den Zeitplan? Traditionell fanden Nintendo Directs im Juni statt, mit einer weiteren Präsentation im September. Dieses Jahr wurde dieser Zeitplan jedoch durch die Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 durcheinandergebracht. Ob wir diesen Monat noch eine Direct und dann wieder im September sehen werden, bleibt abzuwarten. Hoffentlich wird es bald einen stetigen Strom von Neuigkeiten für diejenigen geben, die das neue Nintendo-System gekauft haben, sowie für diejenigen, die vorerst bei der ursprünglichen Switch bleiben.

Was denkst du – wird es diesen Monat noch eine Nintendo Direct geben? Welche Spiele würdest du gerne angekündigt sehen? Teile deine Gedanken mit mir in den Kommentaren!