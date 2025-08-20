Neues Stalker-Monster enthüllt Resident Evil 9-Bedrohung für 2026!

Capcoms Resident Evil-Serie ist bekannt für ihren starken Einfluss auf das Horror-Genre in Videospielen. Mit Resident Evil Requiem, dem neuesten und neunten Hauptspiel der Serie, geht Capcom voll auf das Element des Survival-Horrors ein. Die neueste Bedrohung in diesem Spiel ist das sogenannte Stalker-Monster, das viele Fans bereits als eines der furchterregendsten Kreaturen der Serie bezeichnen. Bei der diesjährigen Gamescom hatten Fans die Gelegenheit, einen detaillierten Blick auf dieses Monster zu werfen.

Das neue Stalker-Monster

Was macht das Stalker-Monster so furchterregend? Das Monster ist ungefähr drei Meter groß und verfügt über einen ungewöhnlich langen Arm mit Krallen. Besonders erschreckend ist sein Gesicht: Ein deformiertes Antlitz mit zwei ungleichmäßigen Augen, von denen eines angeschwollen wirkt, und einem unproportionalen Mund. Diese Merkmale zusammen ergeben eine Kreatur, die sogar Mr. X oder Nemesis in den Schatten stellt. Einige Fans vergleichen das Monster auch mit Lisa Trevor.

Das Spiel präsentiert Grace Ashcroft, die neue Protagonistin, die versucht, diesem Ungeheuer zu entkommen. Eine Besonderheit in Resident Evil Requiem ist, dass das Monster scheinbar durch Licht verletzt wird. Spieler können in beleuchtete Räume flüchten, um Sicherheit zu finden. Allerdings ist dies keine Garantie für Sicherheit, da das Monster auch in der Lage ist, Grace zurück in die Dunkelheit zu ziehen.

Neue Spekulationen und Theorien

Könnte das Monster eine Verbindung zu Grace haben? Einige Fans spekulieren, dass das Monster Graces Mutter, Alyssa Ashcroft, sein könnte. Diese Theorie basiert auf Ähnlichkeiten zwischen dem Monster und einem berühmten Gemälde von Francisco de Goya, das Saturn darstellt, wie er seinen Sohn verschlingt. Diese Verbindung könnte auf eine mütterliche oder väterliche Beziehung hinweisen, wobei andere Fans argumentieren, dass es einfach die effektivste Methode ist, einen menschlichen Kopf zu verzehren.

Die vollständige Wahrheit über das Monster wird wahrscheinlich erst klar, wenn das Spiel am 27. Februar 2026 erscheint. Bis dahin bleibt den Fans nichts anderes übrig, als weiter zu spekulieren.

Veröffentlichungsdetails

Wann erscheint Resident Evil Requiem? Resident Evil Requiem wird am 27. Februar 2026 für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC veröffentlicht. Vorbestellungen sind bereits möglich, und das Spiel hat bereits über eine Million Wunschlisten-Einträge auf allen Plattformen erreicht. Ein spielbares Demo wird auf der Gamescom 2025 verfügbar sein, was den Fans eine weitere Gelegenheit bietet, sich ins Abenteuer zu stürzen.

Resident Evil Requiem bietet eine Mischung aus First-Person- und Third-Person-Perspektiven und verspricht, den Spielern eine spannende und furchterregende Erfahrung zu bieten. Mit einer neuen Protagonistin und einem geheimnisvollen, aber furchterregenden Monster bleibt abzuwarten, wie das Spiel in der Resident Evil-Serie aufgenommen wird.

Bist du bereit, dich dem Stalker-Monster zu stellen? Was hältst du von der neuen Bedrohung in Resident Evil Requiem? Teile deine Gedanken unten in den Kommentaren!