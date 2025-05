Resident Evil 9 verzögert sich – Capcom plant keine große Veröffentlichung vor 2026

Capcom hat kürzlich ein Update veröffentlicht, das für Fans von „Resident Evil 9“ enttäuschend sein könnte. Seit einigen Jahren kursieren zahlreiche Gerüchte über das nächste große Spiel der Resident Evil-Reihe. Capcom selbst hat sogar Anfang dieses Jahres einen Hinweis auf die Fortsetzung von „Resident Evil Village“ gegeben, was die Vorfreude weiter steigerte. Viele erwarteten eine baldige Ankündigung und Veröffentlichung. Doch die neuesten Informationen deuten darauf hin, dass „Resident Evil 9“ nicht so bald erscheinen wird.

Capcoms Prognose für 2026

Was hat Capcom in der aktuellen Investorenkonferenz bekannt gegeben? In einer kürzlich abgehaltenen Investorenkonferenz teilte Capcom mit, dass es nur mit dem Verkauf von acht Millionen Einheiten neuer Veröffentlichungen im Geschäftsjahr 2026 rechnet, das bis zum 31. März 2026 läuft. Dies ist die niedrigste Prognose, die das Unternehmen seit über fünf Jahren abgegeben hat.

Diese Prognose legt nahe, dass Capcom in diesem Zeitraum keine großen Veröffentlichungen plant. Das deutet darauf hin, dass der Veröffentlichungstermin von „Resident Evil 9“ nicht vor dem 31. März 2026 liegen wird. Wenn „Resident Evil 9“ in diesem Zeitfenster veröffentlicht würde, hätte Capcom wahrscheinlich eine optimistischere Prognose abgegeben, da das Spiel als eines der größten Veröffentlichungen der letzten Jahre gilt.

Spekulationen rund um Capcoms Pläne

Welche Auswirkungen hat dies auf andere Capcom-Veröffentlichungen? Da die Informationen spekulativ sind und nicht konkret von Capcom bestätigt wurden, sollten sie mit Vorsicht genossen werden. Diese Prognose betrifft nicht nur „Resident Evil 9“, sondern auch alle anderen großen Veröffentlichungen von Capcom. Es ist unwahrscheinlich, dass in diesem Zeitraum ein weiteres großes Projekt erscheinen wird, insbesondere wenn man bedenkt, dass die acht Millionen verkauften Einheiten auch „Monster Hunter Wilds“ umfassen, was wahrscheinlich einen Großteil dieser Verkäufe ausmachen wird.

Interessant ist, dass Capcom trotz der Enttäuschung der Fans weiterhin an seiner Strategie festhält. Das Unternehmen hat eine lange Geschichte von erfolgreichen Franchises, darunter „Street Fighter“, „Mega Man“ und „Monster Hunter“, die alle zu ihrem internationalen Erfolg beigetragen haben.

Die Bedeutung von Resident Evil für Capcom

Warum ist Resident Evil so wichtig für Capcom? „Resident Evil“ ist Capcoms erfolgreichstes Franchise und das meistverkaufte Horror-Spiel-Franchise weltweit. Mit über 160 Millionen verkauften Einheiten bis Dezember 2024 hat es einen bedeutenden Einfluss auf die Videospielindustrie. „Resident Evil 9“ wird mit Spannung erwartet, da die Reihe regelmäßig neue Maßstäbe im Horror-Genre setzt.

Die Serie hat sich über die Jahre hinweg weiterentwickelt, von den klassischen Survival-Horror-Elementen bis hin zu dynamischeren Shooter-Mechaniken. Diese Entwicklung hat die Fangemeinde kontinuierlich erweitert und das Interesse an zukünftigen Veröffentlichungen gesteigert.

Was bedeutet das für die Fans?

Wie sollten Fans auf diese Entwicklungen reagieren? Für Fans bedeutet dies, dass sie sich auf eine längere Wartezeit einstellen müssen. Dennoch bleibt die Vorfreude auf das nächste Kapitel der Resident Evil-Reihe groß. Die bisherigen Erfolge des Franchises deuten darauf hin, dass Capcom etwas Großes plant, auch wenn es noch einige Jahre dauern könnte, bis es das Licht der Welt erblickt.

Was denkst du über die Verzögerung von „Resident Evil 9“? Teile deine Gedanken und spekuliere zusammen mit der Community in den Kommentaren!