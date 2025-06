Resident Evil 9 – Enthüllung steht bevor: Neuigkeiten zur Spielankündigung erwartet

Nach mehr als vier Jahren Wartezeit seit der Veröffentlichung von Resident Evil Village scheinen die Fans der beliebten Horror-Spielreihe von Capcom endlich mit Neuigkeiten belohnt zu werden. Gerüchte über eine baldige Ankündigung von Resident Evil 9 machen in der Gaming-Community die Runde. Diese Woche könnte der Schleier gelüftet werden und wir könnten einen ersten Blick auf das lang erwartete Spiel werfen.

Wann und wo wird Resident Evil 9 enthüllt?

Wann findet die Enthüllung statt? Die Ankündigung von Resident Evil 9 könnte bereits am Freitag, den 6. Juni 2025, im Rahmen des Summer Game Fests erfolgen. Dies berichtete der YouTube-Kanal Screenfire Gaming. Eine weitere Quelle, MP1st, bestätigte, dass die Ankündigung noch in dieser Woche stattfinden wird, wobei das genaue Event noch unklar ist.

Welche Events kommen in Frage? Capcom ist einer der offiziellen Partner des Summer Game Fests, sodass eine Ankündigung dort möglich ist. Es könnte jedoch auch bei PlayStation’s State of Play am Mittwoch, den 4. Juni 2025, oder bei der Xbox Games Showcase am Sonntag, den 8. Juni 2025, stattfinden. Capcom hat in der Vergangenheit bereits Spiele bei PlayStation-Shows präsentiert, und die Xbox hat verstärkt mit japanischen Publishern kooperiert.

Was wissen wir über Resident Evil 9?

Welche Informationen gibt es bisher? Bislang sind keine konkreten Details über Resident Evil 9 bekannt. Selbst der endgültige Titel des Spiels ist noch unklar. Die Geschichte von Ethan Winters, dem Protagonisten in Resident Evil Village, scheint abgeschlossen zu sein, was Raum für einen neuen oder einen altbekannten Charakter lässt. Gerüchte über mögliche Hauptcharaktere kursieren bereits, doch konkrete Informationen gibt es noch nicht.

Wann könnte Resident Evil 9 erscheinen? Laut Screenfire Gaming wird Resident Evil 9 gegen Ende des ersten Quartals 2026 veröffentlicht. Diese Zeitspanne könnte mit dem 30-jährigen Jubiläum der Resident Evil-Reihe zusammenfallen, die ursprünglich 1996 auf der PlayStation debütierte. Ein neues Spiel zu diesem Zeitpunkt würde mit einem signifikanten Verkaufsanstieg einhergehen, was laut einem Capcom-Investorenbericht logisch erscheint.

Die Bedeutung von Resident Evil Village

Warum war Resident Evil Village ein wichtiger Meilenstein? Resident Evil Village, das 2021 veröffentlicht wurde, baute auf den Stärken seines Vorgängers, Resident Evil 7: Biohazard, auf und führte einige Neuerungen ein. Es kombinierte klassisches Survival-Horror-Gameplay mit actionorientierten Elementen und bot eine dichte, atmosphärische Spielwelt.

Wie wurde das Spiel aufgenommen? Trotz einiger Kritikpunkte, wie den Rätseln und Bosskämpfen, erhielt Resident Evil Village überwiegend positive Kritiken und gewann mehrere Auszeichnungen, darunter das Spiel des Jahres bei den Golden Joystick Awards. Bis November 2024 hatte das Spiel über 10,5 Millionen Einheiten verkauft.

Bist du gespannt auf das nächste Resident Evil-Spiel? Welche Erwartungen hast du an den neuen Capcom-Titel? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!