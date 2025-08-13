Resident Evil Requiem – Raccoon City und Leon kehren zurück mit neuen Features

Resident Evil Requiem, das neueste Kapitel der ikonischen Survival-Horror-Serie von Capcom, hat bereits vor seiner Veröffentlichung für Aufsehen gesorgt. Dank eines Leaks von Dusk Golem, einem bekannten Insider der Resident Evil-Community, erhalten wir nun erste Einblicke in das, was uns erwarten könnte. Das Spiel wurde erstmals auf dem Summer Game Fest 2025 angekündigt und wird am 27. Februar 2026 erscheinen. Die Fans dürfen gespannt sein, denn das Spiel verspricht aufregende Neuerungen und eine Rückkehr zu ikonischen Orten.

Was erwartet dich in Raccoon City?

Welche Neuerungen bringt das Leveldesign? Eines der Highlights von Resident Evil Requiem ist die Rückkehr nach Raccoon City. Nach den Ereignissen in Resident Evil 3: Nemesis, wo die Stadt durch eine thermobarische Rakete nahezu zerstört wurde, haben die Entwickler hart daran gearbeitet, eine gute Leistung in offen gestalteten Bereichen zu erzielen. Spieler werden sich in diesem Spiel mit einem Fahrzeug durch Raccoon City bewegen können, was auf ein neues Maß an Freiheit und Erkundung hindeutet.

Interessanterweise deutet ein von Dusk Golem veröffentlichter Bildausschnitt auf die Möglichkeit von Motorrädern hin, inspiriert vom Resident Evil-Filmcharakter Alice. Dies könnte eine neue Dynamik in das Gameplay bringen und den Erkundungsfaktor weiter erhöhen.

Leon S. Kennedy kehrt zurück

Was ändert sich im Kampf? Leon S. Kennedy, der beliebte Charakter aus früheren Teilen der Serie, wird laut den Leaks einen neuen Ansatz im Kampf erleben. Dusk Golem verglich die Änderungen mit denen aus The Last of Us Part II, versprach jedoch, dass Resident Evil Requiem eigene Innovationen bieten wird. Dies ist nicht das erste Mal, dass Leons Spielstil überarbeitet wird. In Resident Evil 4 wurde bereits das traditionelle „Panzer-Steuerungsschema“ der Serie zugunsten eines dynamischeren Ansatzes aufgegeben.

Diese Veränderungen könnten den Spielern neue Möglichkeiten bieten, sich den Gefahren in Raccoon City zu stellen und gleichzeitig den Charakter von Leon weiterzuentwickeln.

Ein neuer Handlungsstrang und bekannte Gesichter

Welche Rolle spielt Grace Ashcroft? Neben Leon wird Grace Ashcroft, eine FBI-Agentin, als neue Protagonistin eingeführt. Sie untersucht eine Reihe mysteriöser Todesfälle in einem Hotel, in dem auch ihre Mutter starb. Die Handlung spielt etwa 30 Jahre nach der Zerstörung von Raccoon City und verspricht, viele offene Handlungsstränge rund um Umbrella und die Stadt abzuschließen.

Interessanterweise wird Grace von ihrer Mutter, Alyssa Ashcroft, verfolgt – einer wichtigen Figur aus Resident Evil Outbreak, die seit Jahren tot ist. Es scheint, dass die Bösewichte des Spiels Grace’s Blut für einen finsteren Zweck benötigen.

Was können wir von der Zukunft der Serie erwarten?

Wird Resident Evil Requiem einen Abschluss bieten? Laut Dusk Golem könnte dieses Spiel das Ende der aktuellen Handlung markieren, ohne dass ein vollständiger Reboot geplant ist. Die Entwickler streben an, viele der losen Fäden zusammenzuführen und gleichzeitig eine neue Richtung einzuschlagen, die mehr Freiheit bietet.

Mit dem bevorstehenden Auftritt auf der Gamescom 2025 wird es sicherlich weitere Informationen geben, die uns auf die Veröffentlichung am 27. Februar 2026 vorbereiten.

Was denkst du über die neuen Details zu Resident Evil Requiem? Glaubst du, dass das Spiel einen zufriedenstellenden Abschluss der Hauptstory bieten kann? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!