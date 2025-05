Neues LEGO Mario Kart Set ab Mai 2025 – Exklusive Insider-Belohnungen entdecken

Die Welt von LEGO und Nintendo kollidiert erneut mit der Einführung des neuen LEGO Mario Kart Sets. Dieses Set wird die Herzen von Fans beider Marken höherschlagen lassen, denn es bietet die Möglichkeit, ein Stück Videospielgeschichte in den eigenen vier Wänden nachzubauen. Der offizielle Startschuss fällt am 15. Mai 2025, allerdings gibt es bereits heute Abend besondere Insider-Belohnungen für diejenigen, die dem LEGO Insiders Programm angehören.

Das neue LEGO Mario Kart Set

Was beinhaltet das LEGO Mario Kart Set? Das LEGO Mario Kart Standard Kart Set (72037) besteht aus beeindruckenden 1.972 Teilen, mit denen du Mario und seinen ikonischen Standard-Kart nachbauen kannst. Das Set enthält eine bewegliche Mario-Figur mit einem schwenkbaren Kopf und Armen. Außerdem gibt es einen Stand, um das Kart in dynamischen Positionen zu präsentieren, als ob Mario gerade mit Höchstgeschwindigkeit über die Strecke rast.

Das fertige Modell misst 19 cm in der Breite, 32 cm in der Länge und 22 cm in der Höhe, was es zum perfekten Ausstellungsstück in jeder LEGO- oder Mario-Kollektion macht. Der Preis liegt bei 169,99 Euro und es ist ab dem 15. Mai 2025 im LEGO Shop erhältlich. Vorbestellungen sind bereits möglich.

Exklusive Insider-Belohnungen

Welche Vorteile haben LEGO Insider? LEGO belohnt seine treuesten Fans mit einem exklusiven Angebot: Mitglieder des kostenlosen LEGO Insiders Programms, die mindestens 2.500 Punkte auf ihrem Konto haben, können sich das Mario Kart Stachelpanzer Set (40787) sichern. Dieses Set besteht aus 234 Teilen und ist etwa 10 cm hoch. Es wird als Bonus für Insider angeboten, die das Standard-Kart Set erwerben.

Um das Stachelpanzer Set zu erhalten, müssen Insider nach Mitternacht des 15. Mai 2025 den LEGO Shop besuchen. Falls du noch kein Insider bist, aber bei zukünftigen Aktionen dabei sein möchtest, kannst du dem Programm jederzeit kostenlos beitreten.

Weitere LEGO Super Mario Sets

Welche neuen Sets sind verfügbar? Neben dem neuen Mario Kart Set hat LEGO im Januar 2025 bereits mehrere andere Super Mario Sets eingeführt. Diese umfassen:

Baby Peach & Grand Prix Set (72036) – 79,99 Euro

& Grand Prix Set (72036) – 79,99 Euro Toad’s Garage (72035) – 39,99 Euro

Donkey Kong & DK Jumbo (72033) – 34,99 Euro

& DK Jumbo (72033) – 34,99 Euro Baby Mario vs. Baby Luigi (72034) – 29,99 Euro

(72034) – 29,99 Euro Standard Kart (72032) – 19,99 Euro

Yoshi Bike (72031) – 14,99 Euro

Diese Sets sind bereits im LEGO Shop erhältlich und bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Abenteuer in der Welt von Super Mario nachzubilden.

Ein aufregender Start

Wann ist der offizielle Verkaufsstart? Der offizielle Start des LEGO Mario Kart Standard Kart Sets ist für Mitternacht des 15. Mai 2025 geplant. Für LEGO-Fans in Deutschland bedeutet das, dass sie sich auf den Verkauf um 9 Uhr morgens vorbereiten können. Das Set wird sowohl im LEGO Shop als auch bei anderen ausgewählten Handelspartnern erhältlich sein.

Für alle LEGO- und Mario-Fans ist dies eine großartige Gelegenheit, ihre Sammlungen zu erweitern und die Magie von Mario Kart in einem neuen Format zu erleben. Was hältst du von den neuen LEGO Mario Kart Sets? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!