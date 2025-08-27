Neues God of War-Projekt bei Santa Monica Studio – was wir bisher wissen

Santa Monica Studio, bekannt für die Entwicklung der God of War-Serie, hat in der Gaming-Welt erneut für Aufsehen gesorgt. Der Grund dafür ist eine kürzlich veröffentlichte Stellenanzeige, die auf ein neues Projekt hinweist. Obwohl das Studio bislang keine offiziellen Pläne für die Zukunft von God of War geteilt hat, gibt es nun spannende Spekulationen über die Entwicklung von God of War 6.

Ein Blick auf die Stellenanzeige

Was verrät die neue Stellenanzeige über God of War? Die von Sony veröffentlichte Stellenanzeige für einen Senior Combat Designer hat die Gerüchteküche ordentlich angeheizt. Die Anforderungen der Position umfassen Erfahrung in der Gestaltung und Implementierung von Gegnerbegegnungen und Bosskämpfen, zwei zentralen Aspekten der God of War-Serie.

Die Anzeige ist für Santa Monica Studio, was die Vermutung nahelegt, dass sie sich auf das nächste God of War-Spiel bezieht. Der Designer soll eng mit verschiedenen Abteilungen zusammenarbeiten, darunter Animation, Leveldesign und Charakterkunst. Interessanterweise wird auch Erfahrung in „einem oder mehreren Third-Person-Melee-Action-RPGs“ verlangt, was perfekt auf die God of War-Serie zutrifft.

Spekulationen um die Zukunft

Welche Gerüchte gibt es um die Fortsetzung der Serie? Seit der Veröffentlichung der Stellenanzeige wird spekuliert, dass Santa Monica Studio entweder an einer Fortsetzung der Geschichte von Kratos und Atreus arbeitet oder an einem Prequel, das in der griechischen Mythologie angesiedelt ist. Es gibt auch Gerüchte über eine neue IP, doch hierzu gibt es keine konkreten Informationen.

Die Serie, die erstmals 2005 auf der PlayStation 2 startete, hat sich mit ihrer einzigartigen Mischung aus Action und erzählerischer Tiefe einen festen Platz in der Gaming-Geschichte gesichert. Die jüngsten Teile, basierend auf der nordischen Mythologie, haben Kratos auf einen Pfad der Erlösung geführt und Atreus als wichtigen Charakter eingeführt.

Was die Zukunft bringen könnte

Wann können Fans mit einer Ankündigung rechnen? Santa Monica Studio und Sony haben sich bisher bedeckt gehalten, was offizielle Ankündigungen betrifft. Angesichts der bevorstehenden Veröffentlichung anderer Titel, wie zum Beispiel Ghost of Yotei, könnte es noch eine Weile dauern, bis wir offizielle Neuigkeiten zum nächsten God of War-Spiel erhalten.

Die God of War-Reihe hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten und gilt als eine der besten Action-Spielserien aller Zeiten. Mit über 66 Millionen verkauften Einheiten weltweit zählt sie zu den profitabelsten Marken von PlayStation. Die Serie hat nicht nur die Gaming-Welt erobert, sondern auch in anderen Medien Fuß gefasst, darunter Comics und Romane. Eine TV-Adaption der nordischen Ära ist derzeit für Amazon Prime Video in Entwicklung.

Was denkst Du, wohin sich die God of War-Serie entwickeln wird? Teile Deine Meinung in den Kommentaren!