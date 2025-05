Neue Zacian und Zamazenta Formen in Pokémon Go – Krönschwert und Krönschild Debüt

Die heiß erwarteten neuen Formen von Zacian und Zamazenta in Pokémon Go stehen kurz vor ihrem Debüt. Beim kommenden Pokémon Go Fest 2025 werden die Spieler erstmals die Möglichkeit haben, Zacian in die Form des Krönschwerts und Zamazenta in die Form des Krönschilds zu verwandeln. Diese neuen Formen bieten nicht nur ein aufregendes neues Gameplay, sondern auch einige Herausforderungen, die es zu meistern gilt.

Verwandlung mit neuer Energie

Wie funktioniert die Verwandlung von Zacian und Zamazenta? Um Zacian in die Krönschwert-Form und Zamazenta in die Krönschild-Form umzuwandeln, benötigst du spezielle Energien: Krönschwert-Energie und Krönschild-Energie. Beide Pokémon benötigen jeweils 1.000 Einheiten dieser speziellen Energien, um ihre neue Form zu erreichen. Diese Energie kann durch das Absolvieren von Ticket-basierten Spezialforschungen und Raid-Kämpfen erworben werden.

Interessanterweise ist es erforderlich, dass Zacian und Zamazenta die Lade-Attacke Eisenschädel beherrschen, bevor sie in ihre neuen Formen transformiert werden können. Nach der Verwandlung wird Eisenschädel in die mächtigen Attacken Gigastoß (Zacian) und Gigahieb (Zamazenta) umgewandelt. Einmal transformiert, können die Pokémon frei zwischen ihrer normalen und der neuen Form wechseln, ohne zusätzliche Kosten.

Max-Kämpfe und Einschränkungen beim Transfer

Welche Vorteile bieten die neuen Formen in Max-Kämpfen? Ein weiteres aufregendes Feature ist die Teilnahme von Krönschwert-Zacian und Krönschild-Zamazenta an Max-Kämpfen. Obwohl sie nicht dynamaximieren oder gigadynamaximieren können, sind sie dennoch in der Lage, in diesen Kämpfen mitzuwirken. Spieler können die Attacken Gigastoß und Gigahieb aufleveln, ähnlich wie bei den Max-Attacken anderer Pokémon.

Leider gibt es Einschränkungen bei der Kompatibilität mit Pokémon Home. Während die Standardformen von Zacian und Zamazenta übertragbar sind, gilt das nicht für die neuen Formen. Dies war bereits in Pokémon Schwert und Schild der Fall und sollte daher keine Überraschung darstellen. Spieler sollten also gut überlegen, bevor sie die neuen Formen dieser legendären Pokémon transferieren, da sie auch nicht handelbar sind.

Teilnahme am Pokémon Go Fest 2025

Wann und wo findest das Pokémon Go Fest 2025 statt? Zacian und Zamazenta werden im Rahmen von Fünf-Sterne-Raids während des Pokémon Go Fest 2025 zu sehen sein. Diese Events starten Ende Mai 2025 mit den Präsenzveranstaltungen und enden mit dem globalen Event am 28. und 29. Juni 2025. Neben den neuen Formen von Zacian und Zamazenta wird auch das Mysteriöse Pokémon Volcanion erstmals in Pokémon Go eingeführt.

Das Pokémon Go Fest hat sich in den vergangenen Jahren als eines der größten Events für Pokémon Go-Spieler etabliert und bietet eine Vielzahl von Aktivitäten und Belohnungen für alle Teilnehmer. Mit der Einführung der neuen Formen und Pokémon verspricht es, auch in diesem Jahr ein Highlight für die Community zu werden.

Wie stehst du zu den neuen Formen von Zacian und Zamazenta in Pokémon Go? Freust du dich auf das Pokémon Go Fest 2025? Teile deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren!