Neue Mega-Entwicklungen in Pokemon Legends – Nur mit Online-Abo verfügbar

Pokemon Legends: Z-A steht kurz vor der Veröffentlichung und bringt einige spannende Neuerungen mit sich. Unter anderem führt das Spiel neue Mega-Entwicklungen ein, die jedoch an einige Bedingungen geknüpft sind. Spieler, die das volle Potenzial dieser Entwicklungen nutzen möchten, benötigen ein Nintendo Switch Online-Abonnement. Diese Mitgliedschaft ist notwendig, um an den Ranglisten-Kämpfen teilzunehmen, in denen die begehrten Mega-Steine als Belohnung angeboten werden.

Die neuen Mega-Entwicklungen

Welche neuen Mega-Entwicklungen kommen in Pokemon Legends: Z-A? Das Spiel wird mindestens 26 neue Mega-Entwicklungen einführen, darunter Mega-Formen für die Kalos-Starter: Igamaro, Fynx und Froxy. Diese Starter werden in ihren Endentwicklungen, Brigaron, Fennexis und Quajutsu, Mega-Entwicklungen erhalten. Diese Neuerungen wurden während der Nintendo Direct-Präsentation am 12. September 2025 bestätigt.

Die Mega-Entwicklungen der Kalos-Starter sind jedoch nur für Spieler mit einer aktiven Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft verfügbar. Diese Mega-Steine können nur als Belohnung in den Ranglisten-Kämpfen verdient werden, was das Sammeln für viele Spieler zu einer echten Herausforderung macht.

Exklusive Mega-Steine

Wie erhält man die Mega-Steine in Pokemon Legends: Z-A? Die Mega-Steine Chesnaughtite, Delphoxite und Greninjite werden als Belohnungen in verschiedenen Ranglisten-Kampf-Saisons verteilt. Die erste Saison beginnt am 16. Oktober 2025, dem Veröffentlichungsdatum des Spiels, und bietet Chesnaughtite als Belohnung.

Pokemon Evolution Stone How To Obtain Mega Chesnaught Chesnaughtite Ranked Battles Season 1, starting Oct 16 Mega Delphox Delphoxite Ranked Battles Season 2 Mega Greninja Greninjite Ranked Battles Season 3

Einen Mega-Stein kann man nur einmal besitzen, wodurch das Farmen dieser Steine zusätzlich erschwert wird. Ob die Belohnungen in den Ranglisten-Kämpfen wiederholt werden können, ist derzeit unklar.

Erforderliche Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft

Wie viel kostet ein Nintendo Switch Online-Abonnement? In Deutschland kostet ein monatliches Abonnement derzeit 3,99 Euro, während ein Jahresabonnement 19,99 Euro kostet. Es gibt auch ein Erweiterungspaket, das zusätzliche Vorteile bietet, aber nicht zwingend für das Spielen von Pokemon Legends: Z-A erforderlich ist. Dieses Erweiterungspaket kostet 49,99 Euro jährlich.

Neben den Ranglisten-Kämpfen bietet Pokemon Legends: Z-A auch Gelegenheit für entspannte Link-Kämpfe im neuen Vier-Spieler-PvP-Modus, der an die Battle Royals aus der siebten Generation erinnert.

Fazit

Was bedeutet das für die Spieler? Die Einführung der Mega-Entwicklungen in Pokemon Legends: Z-A stellt eine interessante Herausforderung dar, insbesondere für Spieler, die sich dem kompetitiven Spiel widmen möchten. Die Notwendigkeit eines Nintendo Switch Online-Abonnements und die Teilnahme an Ranglisten-Kämpfen sorgen dafür, dass diese besonderen Entwicklungen nicht für alle Spieler zugänglich sind.

Spieler, die entschlossen sind, alle Mega-Entwicklungen zu sammeln, müssen sich auf eine Reihe von Saisons vorbereiten, um alle benötigten Steine zu erhalten. Die Kombination aus Strategie, Hingabe und ein wenig Glück wird hier entscheidend sein.

Was denkst du über diese neuen Anforderungen für Mega-Entwicklungen in Pokemon Legends: Z-A? Teile deine Meinung in den Kommentaren!