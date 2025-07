Neue Hogwarts Legacy-Avatare für PS Plus-Abonnenten – Ab 15. August verfügbar!

Harry Potter und Hogwarts Legacy-Fans dürfen sich auf eine neue Überraschung freuen. Obwohl das Spiel bereits 2023 von Avalanche Software und Warner Bros. Games veröffentlicht wurde, gibt es nun eine frische, kostenlose Veröffentlichung, die PlayStation-Besitzer begeistert. Die Rede ist von neuen Hogwarts Legacy-Avataren, die ab dem 15. August 2025 im Rahmen der Feierlichkeiten zum 15-jährigen Jubiläum von PlayStation Plus auf PS4 und PS5 verfügbar sein werden.

Exklusivität und Verfügbarkeit

Für wen sind die neuen Avatare verfügbar? Die neuen Avatare sind exklusiv für PlayStation Plus-Abonnenten verfügbar. Dies bedeutet, dass du entweder ein bestehendes Abo besitzen oder ein neues für den Monat August abschließen kannst, um die Avatare zu beanspruchen. Wichtig ist, dass diese Avatare auch nach dem Ende des Abonnements in deinem Besitz bleiben, sodass du die Mitgliedschaft nicht langfristig beibehalten musst.

Leider haben Besitzer anderer Plattformen wie Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC, Xbox One, Xbox Series S und Xbox Series X nichts Neues zu erwarten. PlayStation Plus-Abonnenten profitieren jedoch von dieser exklusiven Ergänzung zu ihrem Abonnement.

Details zu den Avataren

Wie viele Avatare werden verfügbar sein? Die genaue Anzahl der Hogwarts Legacy-Avatare und ob sie spezifisch für das Spiel oder allgemein für Harry Potter-Fans interessant sein werden, bleibt noch unklar. Es ist jedoch sicher, dass sie Teil der PlayStation Plus-Feierlichkeiten sind und somit einen Mehrwert für Abonnenten darstellen.

Die Avatare werden für alle PS Plus-Abonnementstufen – Essential, Extra und Premium – verfügbar sein. Es ist derzeit unklar, ob dieses Angebot zeitlich begrenzt oder dauerhaft im Rahmen eines PS Plus-Abonnements zugänglich sein wird.

Hintergrund zu Hogwarts Legacy

Was macht Hogwarts Legacy besonders? Hogwarts Legacy ist ein Action-Rollenspiel, das in einem offenen Universum angesiedelt ist. Entwickelt von Avalanche Software, spielt es etwa ein Jahrhundert vor den Ereignissen der Harry Potter-Romane. Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines Schülers der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei und erleben ein Abenteuer, das sie tief in die Geheimnisse der Zauberwelt führt.

Das Spiel wurde 2023 veröffentlicht und hat sich schnell als eines der meistverkauften Spiele des Jahres etabliert. Es erhielt Lob für sein Kampfsystem, die Weltgestaltung und die Treue zum Quellmaterial, obwohl es auch Kritik für technische Probleme und den Mangel an Innovation erhielt.

PlayStation Plus und seine Bedeutung

Was bietet PlayStation Plus? PlayStation Plus ist ein Premium-Abonnementdienst von Sony, der Spielern Zugang zu exklusiven Inhalten, kostenlosen Spielen und regelmäßigen Rabatten im PlayStation Store bietet. Es wurde 2010 eingeführt und hat sich seitdem zu einer zentralen Plattform für PlayStation-Gamer entwickelt, mit einer Vielzahl von Vorteilen, die das Spielerlebnis verbessern.

Mit der Integration von Cloud-Gaming und anderen Diensten hat sich PlayStation Plus kontinuierlich weiterentwickelt und bietet nun ein umfassendes Angebot für Spieler, die das Beste aus ihrer PlayStation-Erfahrung herausholen möchten.

Was hältst du von den neuen Hogwarts Legacy-Avataren? Wirst du dir ein PS Plus-Abonnement zulegen, um sie zu erhalten? Lass es uns in den Kommentaren wissen!