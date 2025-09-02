Neue Gegner in Helldivers 2 – So besiegst du den Drachen-Kakerlak!

Der Moment, in dem du in Helldivers 2 einem Drachen-Kakerlak zum ersten Mal begegnest, ist zweifellos furchteinflößend. Diese riesigen fliegenden Kreaturen stürzen aus dem Himmel herab und verbrennen alles mit ihrem grünen Feuer. Die neuen Höhlenmissionen, bei denen du Eier zerstören oder einen Sporenlappen vernichten musst, zeigen schnell, dass die Welten des Terminidenstocks kein Zuckerschlecken sind.

Im Vergleich zu den gewaltigen Gegnern aus früheren Updates, wie dem Leviathan der Illuminaten, wirkt der Drachen-Kakerlak jedoch weniger bedrohlich. Auch wenn er mit seinem Feuer verheerende Flächenangriffe ausübt, ist er nicht so stark gepanzert und hat einige Schwachstellen. Hier sind die besten Strategien, um einen Drachen-Kakerlak zu besiegen.

Wie besiegst du einen Drachen-Kakerlak?

Welche Ausrüstung eignet sich am besten? Eine Exosuit wie der Patriot oder der Emancipator ist optimal, um den Drachen-Kakerlak zu bekämpfen. Im Gegensatz zu den stark gepanzerten Gegnern sind diese Kreaturen anfällig für Raketen und Sprengstoffe sowie für Energiewaffen wie den Quasar-Kanonen oder Laserkanonen.

Die Exosuit bietet den Vorteil, dass sie den Feuerangriffen des Drachen-Kakerlaks standhält, sodass du dich voll auf den Angriff konzentrieren kannst. Diese fliegenden Terminiden ähneln den Kampfjets der Illuminaten, die über die Karte fliegen und dich angreifen. Der Drachen-Kakerlak wird über dir kreisen und bei zu großer Nähe über dich hinwegfliegen und grünes Feuer speien. Während du den Jets der Illuminaten ausweichen kannst, ist es schwieriger, dem Flächenangriff des Drachen-Kakerlaks zu entkommen, es sei denn, du nutzt die Deckung.

Strategien für den Angriff

Wann ist der beste Moment für einen Gegenschlag? Nachdem der Drachen-Kakerlak sein Feuer gespuckt hat, schwebt er kurzzeitig über dir und bietet die perfekte Gelegenheit für einen Angriff. In dieser Phase kannst du mit Raketen oder einer Autokanonen-Geschützanlage angreifen. Auch ein Artilleriegeschütz kann effektiv sein, allerdings besteht die Gefahr, dass du von ihm getroffen wirst, wenn du dich nicht bewegst.

Insgesamt hat sich die Exosuit als die erfolgreichste Methode erwiesen, um mit dem Drachen-Kakerlak fertig zu werden. Sie ist besonders nützlich in den neuen unterirdischen Missionen, da du sie mit in die Höhlen nehmen kannst und die Überlebensfähigkeit erhöhst. So kannst du schnell mit Angreifern fertigwerden, selbst wenn keine Luftschläge oder Orbitaleinsätze zur Verfügung stehen. Achte jedoch darauf, deinen Munitionsvorrat im Auge zu behalten.

Verfügbarkeit und Plattformen

Auf welchen Plattformen kannst du Helldivers 2 spielen? Helldivers 2 ist seit dem 8. Februar 2024 für die PlayStation 5 und Windows verfügbar. Seit dem 26. August 2025 kannst du das Spiel auch auf den Konsolen Xbox Series X und S erleben. Als eines der erfolgreichsten Spiele des Jahres 2024 hat es sich über 15 Millionen Mal verkauft und zahlreiche Auszeichnungen gewonnen.

Helldivers 2 bietet ein intensives Koop-Erlebnis, das dir und bis zu drei weiteren Spielern erlaubt, gemeinsam gegen feindliche Horden vorzugehen. Mit Crossplay zwischen PlayStation 5 und Windows kannst du die galaktischen Herausforderungen mit deinen Freunden auf verschiedenen Plattformen meistern.

Welches ist deine bevorzugte Taktik, um den Drachen-Kakerlak zu besiegen? Teile deine Erfahrungen in den Kommentaren!