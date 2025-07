Neue Funko Pop-Figuren im Juli 2025 – Exklusive Highlights dabei!

Funko Pop-Fans, haltet euch fest! Der Juli 2025 bringt eine aufregende Reihe neuer Funko Pop-Veröffentlichungen mit sich, die dein Sammlerherz höher schlagen lassen. Von Buffy bis Fallout und Scooby-Doo – es gibt viel zu entdecken und vorzubestellen.

Neue Funko Pops im Juli 2025

Welche neuen Figuren sind diesen Monat erhältlich? Funko hat sich wieder einmal nicht lumpen lassen und eine Vielzahl neuer Figuren veröffentlicht. Zu den Highlights gehören exklusive Figuren von Buffy – Im Bann der Dämonen und der heiß ersehnte Fallout TV Show Pop. Auch Scooby-Doo und Naruto-Fans kommen mit neuen Veröffentlichungen auf ihre Kosten.

Diese neuen Pops sind ab dem 25. Juli 2025 um 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit (CET) erhältlich. Zusätzlich gibt es auch Holiday-Editionen von beliebten Anime-Reihen wie Naruto und Demon Slayer. Das Beste daran? Du kannst sie alle direkt vorbestellen.

Exklusive Veröffentlichungen

Welche exklusiven Funko Pops gibt es? Besonders spannend sind die exklusiven Veröffentlichungen, die nur bei ausgewählten Händlern erhältlich sind. So gibt es zum Beispiel One Piece Monkey D. Luffy als Entertainment Earth Exclusive und die PowerPuff Girls Moejisha als Amazon Exclusive. Diese exklusiven Figuren sind oft besonders begehrt und schnell vergriffen.

Ein weiteres Highlight ist der Teenage Mutant Ninja Turtles Sewer Lair Funko Bitty Pop! Box Playset, das ebenfalls bei Entertainment Earth erhältlich ist. Auch für Fans von Sanrio und My Melody gibt es exklusive Figuren, die ab dem 25. Juli 2025 zu haben sind.

San Diego Comic-Con 2025 Exklusives

Welche Figuren sind speziell für die San Diego Comic-Con 2025 erhältlich? Die San Diego Comic-Con ist bekannt für ihre exklusiven Funko Pop-Veröffentlichungen. In diesem Jahr sind unter anderem exklusive Figuren von Harry Potter und Dragon Ball GT Super Sayan 4 Goku (Dragon Fist) dabei. Der Alien Pop Super The Runner in der Black Light Edition ist ein weiteres Highlight, das bei Funko erhältlich ist.

Diese exklusiven Figuren sind meist streng limitiert und nur in begrenzten Stückzahlen erhältlich. Es lohnt sich also, schnell zuzugreifen, wenn du dir eines dieser Sammlerstücke sichern möchtest.

Wo kannst du die neuen Funko Pops kaufen?

Welche Händler bieten die neuen Figuren an? Die neuen Funko Pops sind bei verschiedenen Händlern erhältlich. Dazu gehören unter anderem Amazon, Entertainment Earth und Hot Topic. Auch Funko selbst bietet die neuen Figuren auf ihrer Website an.

Entertainment Earth lockt zudem mit einem festen Versandpreis von 7,95 Euro und kostenlosem Versand bei Bestellungen über 99 Euro. Bei Amazon und Hot Topic findest du ebenfalls eine breite Auswahl an neuen Figuren zum Vorbestellen.

Deine Meinung zählt!

Welches ist dein absolutes Highlight unter den neuen Funko Pop-Veröffentlichungen im Juli 2025? Welche Figuren dürfen in deiner Sammlung nicht fehlen? Teile deine Gedanken und Favoriten in den Kommentaren mit uns!