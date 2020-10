Neue Inhalte kommen bei Netflix hinzu …

… einige Filme & Serien verlassen die Plattform im September aber auch

Unsere Liste zeigt, welche Inhalte verschwinden

Das Angebot des Streaming-Anbieters Netflix verändert sich ständig. Während monatlich neue Filme, Serien und Dokus in das bestehende Programm aufgenommen werden, müssen ab und an auch einige Inhalte weichen. Wir verraten euch, welche Filme und Serien im Oktober 2020 aus dem Programm von Netflix verschwinden werden und damit bald nicht mehr verfügbar sind.

Oktober 2020: Welche Serien und Filme verschwinden?

Der Streaming-Anbieter bietet regelmäßig neue Filme und Serien an, allerdings verschwinden gleichzeitig auch einige Inhalte aus dem Programm. Ihr müsst also gezwungenermaßen auf einen anderen Anbieter wechseln und euch ggf. sogar einen neuen Account bei Amazon Prime Video, Sky, Maxdome oder Co. anlegen.

Im Oktober 2020 entfernt Netflix Inhalte wie „Lissi und der wilde Kaiser“, „Johnny English – Jetzt erst recht“ und „The Scorpion King“ aus dem Angebot, ihr habt also nur noch kurze Zeit, um euren Lieblingsfilm oder eure Lieblingsserie über Netflix zu schauen.

Im Folgenden geben wir euch einen Überblick aller Serien und Filme, die in den kommenden Tagen aus dem Programm von Netflix verschwinden werden. Ihr solltet euch also nicht mehr allzu viel Zeit lassen, wenn ihr dieses Inhalte vorher noch anschauen möchtet!

Bald nicht mehr auf der Streaming-Plattform

Diese Filme und Serien sind nur noch für kurze Zeit im Oktober 2020 verfügbar:

Bruno and Boots: This Can’t Be Happening at Macdonald Hall – 1. Oktober

– 1. Oktober Bruno and Boots: The Wizzle War – 1. Oktober

– 1. Oktober Bruno and Boots: Go Jump in the Pool – 1. Oktober

– 1. Oktober Prom Night – 3. Oktober

– 3. Oktober Playing Hard – 4. Oktober

– 4. Oktober Lissi und der wilde Kaiser – 4. Oktober

– 4. Oktober Johnny English – Jetzt erst recht – 5. Oktober

– 5. Oktober Chris Brown: Welcome to My Life – 6. Oktober

– 6. Oktober Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug – 7. Oktober

– 7. Oktober The Gambler – 7. Oktober

– 7. Oktober Der weiße Hai – Die Abrechnung – 9. Oktober

– 9. Oktober Der weiße Hai 3 – 9. Oktober

– 9. Oktober Der weiße Hai 2 – 9. Oktober

– 9. Oktober Girls United Again – 9. Oktober

– 9. Oktober Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers – 9. Oktober

– 9. Oktober The Scorpion King – 9. Oktober

– 9. Oktober Girls United: Gib alles! – 9. Oktober

– 9. Oktober American Pie – Jetzt wird geheiratet – 9. Oktober

– 9. Oktober Die Mumie kehr zurück – 9. Oktober

– 9. Oktober American Pie 2 – 9. Oktober

2 – 9. Oktober S.H.I.T. – Die Highschool GmbH – 9. Oktober

– 9. Oktober Death Race – 9. Oktober

– 9. Oktober Ein Schweinchen namens Babe – 9. Oktober

– 9. Oktober American Pie: Das Klassentreffen – 9. Oktober

– 9. Oktober Die Mumie – 9. Oktober

– 9. Oktober Ein ausgekochtes Schlitzohr – 9. Oktober

– 9. Oktober Elizabeth – 9. Oktober

– 9. Oktober In einem Land vor unserer Zeit – 9. Oktober

– 9. Oktober Breakfast Club – Der Frühstücksclub – 9. Oktober

– 9. Oktober Harry & Bunnie – 14. Oktober

– 14. Oktober American Ultra – 14. Oktober

– 14. Oktober OtherLife – 14. Oktober

– 14. Oktober El Che – 14. Oktober

– 14. Oktober Skin Wars: Frisch gestrichen – 14. Oktober

– 14. Oktober Naruto Shippuden The Movie 2 – Bonds – 14. Oktober

– 14. Oktober Naruto Shippuden: The Movie – 14. Oktober

– 14. Oktober Naruto Shippuden: The Movie: The Lost Tower – 14. Oktober

– 14. Oktober Naruto Shippuden: Road to Ninja – 14. Oktober

– 14. Oktober Naruto Shippuden The Movie 3: The Will of Fire – 14. Oktober

– 14. Oktober Naruto Shippuden 5: Blood Prison – 14. Oktober

– 14. Oktober Drifters – 14. Oktober

– 14. Oktober The Last: Naruto the Movie – 14. Oktober

– 14. Oktober Boruto: Naruto the Movie – 14. Oktober

– 14. Oktober Hotel Transsilvanien 3 – Ein Monster Urlaub – 15. Oktober

– 15. Oktober A Family Affair – 15. Oktober

– 15. Oktober Männer – 16. Oktober

– 16. Oktober Winged Creatures – 16. Oktober

– 16. Oktober Süchtig nach Sex – 17. Oktober

– 17. Oktober Priest – 17. Oktober

– 17. Oktober Miss Representation – 18. Oktober

– 18. Oktober Perfect Sisters – 18. Oktober

– 18. Oktober Dieter Nuhr – Nuhr die Wahrheit – 20. Oktober

– 20. Oktober Dieter Nuhr – Ich bin’s Nuhr – 20. Oktober

– 20. Oktober Dieter Nuhr – Nuhr vom Feinsten – 20. Oktober

– 20. Oktober First Sunday – 22. Oktober

– 22. Oktober Ocean’s 8 – 24. Oktober

– 24. Oktober LenaLove – 24. Oktober

– 24. Oktober I can Hear your Voice – 27. Oktober

– 27. Oktober InuYasha – 31. Oktober

– 31. Oktober AnoHana – Die Blume, die wir an jenem Tag sahen – 31. Oktober

– 31. Oktober B akemonogatari – 31. Oktober

– 31. Oktober Black Butler – 31. Oktober

– 31. Oktober Gangsta – 31. Oktober

– 31. Oktober Killer Women with Piers Morgan – 31. Oktober

– 31. Oktober Diving Gate – 31. Oktober

Wir werden euch hier auf PlayCentral.de natürlich auf dem Laufenden halten, sollten weitere Filme und Serien aus dem Programm von Netflix entfernt werden. Außerdem weisen wir an dieser Stelle darauf hin, dass wir keine Vollständigkeit dieser Liste garantieren können, da sich an den Inhalten, die aus dem Angebot entfernt werden, jederzeit etwas ändern kann.

Warum verschwinden Filme und Serien aus dem Netflix-Angebot?

Filme und Serien, die nicht von Netflix selbst produziert werden, können auf der Streaming-Plattform nur mit der entsprechenden Lizenz des jeweiligen Rechteinhabers angeboten werden. Verschwinden Angebote also wieder aus dem Angebot, dann liegt dies in den meisten Fällen daran, dass die Lizenz für den Film oder die Serie abgelaufen ist.

Ab und an entscheidet sich Netflix dazu, diese Lizenz zu erneuern, dann werden die Inhalte auf kurz oder lang wieder in das Programm mit aufgenommen. Es kann aber auch sein, dass die Lizenz bereits vergeben ist, beispielshalber an einen anderen Anbieter. Außerdem muss Netflix abwägen, ob eine Verlängerung einer Lizenz Sinn macht und sich die Gebühren dafür auf lange Sicht lohnen.