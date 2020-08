Netflix bietet in dieser Woche wieder viele sehenswerte Neuheiten: Wir präsentieren euch die Liste mit sämtlichen neuen Serien, Filmen, Dokus, Anime und Co., die dem Programm des Streamingdienstes vom Montag, den 31. August bis einschließlich Sonntag, den 6. September 2020 hinzugefügt werden.

Zu Beginn der Woche und zum Monatsanfang September dürfen sich Netflix-Kunden wieder auf einen Schwung an neuen, lizenzierten Kinofilmen freuen, wie etwa die Comicverfilmung Venom mit Tom Hardy. Hinzu kommt die nächste deutsche Original-Produktion „Freaks – Du bist eine von uns“ mit Cornelia Gröschel, Tim Oliver Schulz, Wotan Wilke Möhring und Nina Kunzendorf. Darin verfügen ein paar Jugendliche über besondere Fähigkeiten und müssen ihre Superkräfte selbst vor der eigenen Familie geheim halten.

In der neuen Science-Fiction-Serie von Netflix „Away“ begibt sich Hilary Swank mit einer internationalen Astronautencrew auf eine gefährliche Mission zum Mars. Desweiteren geht die neue Netflix-Serie „Der junge Wallender“ über von den Anfängen des bekannten schwedischen Ermittlers nach den Büchern von Henning Mankell an den Start.

Unsere vollständige Übersicht aller Filme und Serien, die im Monat September 2020 neu hinzugefügt werden, findet ihr hier:

Netflix: Alle Neuheiten im September 2020 im Überblick – Serien, Filme, Dokus

Alle weiteren Neuerscheinungen in dieser Woche haben wir euch im Folgenden aufgeführt.

Neu auf Netflix in dieser September-Woche

Montag, 31. August

Luo Bao Bei: Staffel 1

Venom

Dienstag, 1. September

Beyblade Burst Turbo

Bookmarks: Celebrating Black Voices ( Original )

) Captain Philips

Felipe Esparza: Bad Decisions ( Original )

) Free!: Dive to the Future

La Partita ( Original )

) Logan Lucky

Sword Art Online – The Movie: Ordinal Scale

Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online

The Boss Baby: Finde das Baby ( Original )

) True: Tag der Freundschaft (Original)

Mittwoch, 2. September

Chef’s Table: Meisterliches BBQ ( Original )

) Freaks – Du bist eine von uns ( Original )

) Indiens in Verruf geratene Milliardäre (Original)

Donnerstag, 3. September

Der junge Wallender ( Original )

) Liebe garantiert (Original)

Freitag, 4. September

Away ( Original )

) I’m thinking of ending things ( Original )

) Ride Along

Spirit – wild und frei: Reitakademie: Teil 2 ( Original )

) Undercover: Staffel 2