Das Angebot des Streaming-Anbieters Netflix verändert sich ständig. Während monatlich neue Filme, Serien und Dokus in das bestehende Programm aufgenommen werden, müssen ab und an auch einige Inhalte weichen. Wir verraten euch, welche Filme und Serien im August 2020 aus dem Programm von Netflix verschwinden werden und damit bald nicht mehr verfügbar sind.

August 2020: Welche Serien und Filme verschwinden?

Der Streaming-Anbieter bietet regelmäßig neue Filme und Serien an, allerdings verschwinden gleichzeitig auch einige Inhalte aus dem Programm. Ihr müsst also gezwungenermaßen auf einen anderen Anbieter wechseln und euch ggf. sogar einen neuen Account bei Amazon Prime Video, Sky, Maxdome oder Co. anlegen.

Im August 2020 entfernt Netflix Inhalte wie die „Das Schweigen der Lämmer“, „Frühstück bei Tiffany“ und „Die Geiseln“ aus dem Angebot, ihr habt also nur noch kurze Zeit, um euren Lieblingsfilm oder eure Lieblingsserie über Netflix zu schauen.

Im Folgenden geben wir euch einen Überblick aller Serien und Filme, die in den kommenden Tagen aus dem Programm von Netflix verschwinden werden. Ihr solltet euch also nicht mehr allzu viel Zeit lassen, wenn ihr dieses Inhalte vorher noch anschauen möchtet!

Bald nicht mehr auf der Streaming-Plattform

Diese Filme und Serien sind nur noch für kurze Zeit im August 2020 verfügbar:

Frühstück bei Tiffany – 4. August

– 4. August Finale in Berlin – 4. August

– 4. August Frontalknutschen – 4. August

– 4. August Ungehorsam – 5. August

– 5. August Chennai Express – 6. August

– 6. August The Black Room – 6. August

– 6. August Das Schweigen der Lämmer – 8. August

– 8. August The Most Unknown – 8. August

– 8. August Black Site Delta – 8. August

– 8. August Im Angesicht des Verbrechens – 8. August

– 8. August Kill la Kill – 31. August

– 31. August Akame Ga Kill – 31. August

– 31. August Empresses in the Palace – 31. August

– 31. August Der Leidensweg – 31. August

– 31. August Morgen hör ich auf – 31. August

– 31. August Black Bullet – 31. August

– 31. August Skin Wars – 31. August

– 31. August Unser Sandmännchen – 31. August

– 31. August Wilder Rhein – 31. August

– 31. August Islands of the Future – 31. August

– 31. August Die Geiseln – 31. August

– 31. August Aquilas Geheimnis – Auf der Suche nach dem Piratenschatz – 31. August

– 31. August Wolfi – 31. August

– 31. August Unser Sandmännchen und seine Freunde – 31. August

Wir werden euch hier auf PlayCentral.de natürlich auf dem Laufenden halten, sollten weitere Filme und Serien aus dem Programm von Netflix entfernt werden. Außerdem weisen wir an dieser Stelle darauf hin, dass wir keine Vollständigkeit dieser Liste garantieren können, da sich an den Inhalten, die aus dem Angebot entfernt werden, jederzeit etwas ändern kann.

Warum verschwinden Filme und Serien aus dem Netflix-Angebot?

Filme und Serien, die nicht von Netflix selbst produziert werden, können auf der Streaming-Plattform nur mit der entsprechenden Lizenz des jeweiligen Rechteinhabers angeboten werden. Verschwinden Angebote also wieder aus dem Angebot, dann liegt dies in den meisten Fällen daran, dass die Lizenz für den Film oder die Serie abgelaufen ist.

Ab und an entscheidet sich Netflix dazu, diese Lizenz zu erneuern, dann werden die Inhalte auf kurz oder lang wieder in das Programm mit aufgenommen. Es kann aber auch sein, dass die Lizenz bereits vergeben ist, beispielshalber an einen anderen Anbieter. Außerdem muss Netflix abwägen, ob eine Verlängerung einer Lizenz Sinn macht und sich die Gebühren dafür auf lange Sicht lohnen.

