Monster Hunter Wilds – Leak enthüllt neue Monster und Waffen-Features

Die neuesten Informationen zu Monster Hunter Wilds haben für Aufsehen in der Gaming-Community gesorgt. Ein unabsichtlicher Leak seitens PlayStation hat Details zum bevorstehenden Titel-Update 2 enthüllt. Dieses Update soll am 30. Juni 2025 veröffentlicht werden. Ursprünglich war geplant, diese Informationen während der Capcom-Präsentation am 26. Juni 2025 bekanntzugeben.

Neuer Inhalt im Update

Welche neuen Monster werden im Update enthalten sein? Laut dem Leak wird das Update zwei neue Monster einführen: Lagiacrus und ein neues Arch-tempered Monster namens Arch-Tempered Uth Duna. Lagiacrus ist ein beliebtes Monster aus früheren Monster Hunter-Spielen und für seine Kraft und Geschicklichkeit bekannt.

Der Arch-Tempered Uth Duna stellt eine neue Herausforderung dar. PlayStation beschreibt es als den „apex predator des Scarlet Forest“, der bereit ist, sein Territorium zu verteidigen. Die Spieler können sich auf eine Event-Quest freuen, bei der sie eine einzigartige Gamma-Variante eines Rüstungssets als Belohnung erhalten können.

Personalisierung der Waffen

Welche neuen Anpassungsoptionen gibt es für Waffen? Ein weiteres Highlight des Updates ist die Rückkehr der geschichteten Waffen. Dieses System ermöglicht es dir, das Aussehen deiner Waffen zu ändern, ohne deren Werte oder Dekorationen zu beeinflussen. Dies bietet dir die Möglichkeit, deinen Jäger noch individueller zu gestalten.

Zusätzlich gibt es neue Belohnungen aus Event-Quests wie die Doshaguma-Maske, ein kostenloses Gesten-Set und verschiedene bezahlbare kosmetische Inhalte zum Herunterladen. Diese Neuerungen bieten dir noch mehr Möglichkeiten, deinen Jäger zu personalisieren und deine Jagderfahrung zu erweitern.

Hintergrund und Verfügbarkeit

Wie hat sich Monster Hunter Wilds seit seiner Veröffentlichung entwickelt? Monster Hunter Wilds, das am 28. Februar 2025 erschien, hat sich schnell zu einem der Bestseller von Capcom entwickelt. Innerhalb von drei Tagen wurden über acht Millionen Exemplare verkauft, was es zum schnellstverkauften Spiel von Capcom macht. Das Spiel ist auf PC, PS5, Xbox Series S und Xbox Series X verfügbar und unterstützt Cross-Platform-Play.

Das Spiel bietet eine spannende Mischung aus Story und Open-World-Elementen und wurde von der Community positiv aufgenommen. Trotz einiger technischer Kritikpunkte, insbesondere auf Windows, hat es sich als Favorit unter den Jägern etabliert.

Offizielle Stellungnahmen und Erwartungen

Wie reagieren Capcom und PlayStation auf den Leak? Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels haben weder Capcom noch PlayStation eine offizielle Stellungnahme zu dem Leak abgegeben. Es wird jedoch erwartet, dass die Informationen während der bevorstehenden Capcom-Präsentation bestätigt werden.

Für Spieler ist es spannend zu sehen, wie sich das Leak auf die offiziellen Pläne auswirken wird. Mit dem Update und den neuen Inhalten hast du als Jäger die Möglichkeit, dich neuen Herausforderungen zu stellen und deine Jagderfahrung weiter zu vertiefen.

Was denkst du über die neuen Inhalte im Monster Hunter Wilds Update? Teile deine Meinung in den Kommentaren!