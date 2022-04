Einen guten Film-Trailer zu gestalten, ist eine Kunst für sich. Er muss genug vom Inhalt Preis geben, um das Interesse von Zuschauerinnen und Zuschauern zu wecken, ohne dabei die besten Szenen oder gar den Ausgang vorweg zu nehmen.

Außerdem soll es ihm gelingen, in kürzester Zeit die Grundessenz eines Films zu transportieren, um damit gewisse Erwartungshaltungen zu wecken und dem Publikum eine Orientierungshilfe zu bieten.

So wurde beispielsweise die Marketing-Kampagne zu Secretary aus dem Jahr 2002 dafür kritisiert, dass der Trailer mit seinem Zusammenschnitt und musikalischer Untermalung das schwarzhumorige Liebesdrama als seichte Romcom inszeniert. Um eine breite Masse zu erreichen, hätte man die ernsten Themen wie Suizidgedanken und Selbstverletzung völlig aus der Vorschau ausgeschlossen.

Im Umkehrschluss raten Autoren und Autorinnen von Filmbesprechungen immer öfter dazu, sich bestimmte Trailer gar nicht erst anzusehen, um massive Spoiler oder eine irreführende Erwartungshaltung, die womöglich zu einer Enttäuschung führt, zu vermeiden.

Love, Death & Robots geht weiter: Netflix kündigt dritte Staffel mit erstem Trailer an

Fan-Projekte speisen sich häufig aus ebendieser Enttäuschung oder auch Bewunderung für ein Werk. Wir wollen euch in diesem Beitrag einige kreative Köpfe vorstellen, die ihre Lieblingsfilme der vergangenen Jahre mit neuen Trailern ausstatten.

Damit zelebrieren sie nicht nur den Trailer als Kunstform, sondern legen auch einen neuen Fokus, um Aspekte der Filme anders zu betonen als zu ihrer Veröffentlichung.

What if? Film-Klassiker werden im Stil moderner Trailer neu inszeniert

Alex vom YouTube-Kanal AD_edits ist professioneller Filmeditor. Durch fanmade Trailer zollt er seinen liebsten Filmen und Serien nicht nur Tribut, sondern nimmt auch das ein oder andere moderne Stilmittel parodistisch auf die Schippe.

Zu seinen jüngsten Arbeiten zählt eine Trailer-Neuauflage von Star Wars: Das Imperium schlägt zurück von 1980.

Obwohl Elemente wie die bedeutungsträchtigen Zitate während der Schwarzblende durchaus als Augenzwinkern zu verstehen sind, steckt so viel Liebe im Detail, das viele Community-Mitglieder Alex’ Variante zum persönlichen Favoriten erklären.

Lobend emporgehoben wird, dass er den mittlerweile 42 Jahre alten Film wie einen „first release trailer“ ohne Spoiler inszeniert und somit den „true spirit of a movie trailer“ einfängt.

Das Herz des Editors schlägt ohne Zweifel für die „Star Wars“-Saga. In seinen Videos finden sich zahlreiche Trailer aus dem Franchise rund um Krieg der Sterne wie zum Beispiel auch ein zeitgenössischer Zusammenschnitt von Die Rückkehr der Jedi-Ritter.

Obwohl Toms beliebteste Modern Trailer mittlerweile auch einige Jährchen auf dem Buckel haben, treffen sie mit Stilmitteln wie dem Voice-over über Filmsequenzen immer noch haargenau den Ton heutiger Produktionen.

Ton ist das perfekte Stichwort, denn der Editor, der sich selbst auch als Audio und Video Producer vorstellt, wird vor allem für seine Soundkulissen und Musikwahl gelobt.

Auf seinem Kanal Tom F inszeniert er beispielsweise den Antikriegsfilm Apocalypse Now (1979), den Sci Fi-Horror-Klassiver Alien (1979) oder Spielbergs Jurassic Park (1993) neu.

Tom trifft nicht nur Töne! Wer es besonders kurz und knackig mag, erfreut sich vielleicht auch am Format Modern Teaser. In 55 Sekunden trifft er mit seiner Kurzvorschau zu GoodFellas (1930) den Nagel auf den Kopf.

Das Trailer-Portfolio von Video und Grapic Design Artist Michael Edwards ist vielleicht noch nicht ganz so groß wie das der beiden anderen. Seine Neuauflage der Action-Klassiker Robocop (1987), Terminator (1984) und Predator (1987) lassen sich aber definitiv sehen!

Die jüngste Arbeit ist eine Hommage an den zweiten Teil der Terminator-Reihe Judgment Day aus dem Jahre 1991. Auch Michaels Community feiert allen voran den Aspekt, dass sein Modern Trailer den Plottwist nicht vorweg nimmt.

„This is how the promotinal content should have been in 1991“, schreibt ein User anerkennend. Ein anderer meint: „It made it look like a totally new movie!“

Ein Fun Fact zum Schluss: Abgeleitet von to trail (verfolgen, nachlaufen) war der Trailer darauf ausgelegt, nach dem Hauptfilm ausgestrahlt zu werden. Da jedoch viele den Kinosaal bereits zum Abspann verließen, wurde die Film-Vorschau schließlich vorangestellt.

Schreibt uns gerne in die Kommentare, welchen Trailer ihr so richtig stark oder eher völlig daneben fandet!