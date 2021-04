EA zerstört Hoffnungen: Offenbar kein neues Mirror’s Edge in Planung

Ein verpixeltes Bild auf der Twitter-Seite von EA war Ausgangspunkt für eine heiße Diskussion. Im Zentrum: die Hoffnung auf einen neuen Mirror’s Edge-Teil. Nun steht jedoch fest: Wir wurden leider an der Nase herumgeführt.

Mirror’s Edge erhält vorerst keine Fortsetzung

Was ist passiert? EA France postete kürzlich ein verpixeltes Bild, das ganz eindeutig eine Parcours-Szene aus „Mirror’s Edge“ und die Arme von Heldin Faith zeigte. Daraufhin wuchs die Vorfreude auf eine baldige Ankündigung für einen neuen Ableger an, denn der Post sieht ganz nach einem Teaser aus, oder?

Ätsch: falsch gedacht. Wie EA France nun klarstellte, handelte es sich lediglich um ein kleines Ratespiel, das die Seite mit ihren Twitter-Follower*innen veranstalten wollte – nicht um einen Teaser:

„Es ist also kein Teaser, nur ein Spiel. Wenn wir eines Tages etwas anteasern, werdet ihr es sofort verstehen, keine Sorge!“

Seit dem Original-Reboot „Mirror’s Edge Catalyst“ (2016) gab es nicht mehr viel Auflebens um die Action-Adventure-Serie, die im Jahr 2008 von Entwickler DICE begründet wurde. Eine Fortsetzung wäre nun also nicht allzu unwahrscheinlich gewesen, was zu den entsprechend hoffnungsvollen Spekulationen führte. Vielleicht folgt bald aber doch noch eine Ankündigung, die nicht in Form eines verwirrendes Ratespiel daherkommt.