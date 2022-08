Marvin Wildhage wird festgenommen: Echt oder sein nächster Prank?

Marvin Wildhage hat sich in der Vergangenheit wenig Freunde gemacht. Immer wieder testet er seine Influencer-Kollegen mit Streichen. Bei seinem letzten Werk hat er Influencer seinen Fake-Film A Hole bewerben lassen. Nun kursiert ein Video, in dem der YouTuber von der Polizei festgenommen wird. Ist es echt oder gehört es zu seinem nächsten Prank?

Festnahme von Marvin Wildhage: Echt oder fake?

Auf Instagram ist ein Video aufgetaucht, das zeigt, wie die Polizei den YouTuber Marvin festnimmt. Die Beamten gehen dabei sehr ruppig mit dem jungen Mann um. Auf dem Boden liegend werden ihm Handschellen angelegt, er wird abgetastet und anschließend in den Polizeiwagen gesetzt. Dass es sich bei der Person um Marvin handelt, ist nicht von der Hand zu weisen. Ob die Verhaftung echt ist, ist eine andere Frage.

Viele Fans schreiben unter dem Video, dass es sich dabei wahrscheinlich wieder um einen seiner Pranks handelt. Dass Marvin bei einem neuen Experiment einfach zu weit gegangen sein könnte, ist ebenfalls nicht unwahrscheinlich. Er ist schon einmal verurteilt worden, als er sich mit einer gefälschten Urkunde einen Doktortitel in seinen Personalausweis hat eintragen lassen.

Screenshot aus dem Video, welches Marvin Verhaftung zeigt. © Instagram: tvstrassensound

Während das Video auf dem Instagram-Account von tvstrassensound veröffentlicht wurde, sind alle Beiträge auf dem Profil von Marvin gelöscht worden. Wer es aufruft, steht vor einer leeren Seite mit 95.000 Follower*innen. Das alles lässt viel Platz für Spekulationen.

Festnahme sehr wahrscheinlich nur ein Fake

Laut NEWSZONE soll es sich bei der Verhaftung um einen Fake handeln. Die Berliner Polizei weiß laut eigenen Angaben nichts von der Festnahme des YouTubers. Was nun wirklich dahinter steckt, ist jetzt noch schwer zu sagen. Es bleibt abzuwarten, wie Marvin das Ganze auflösen wird.

Was glaubt ihr: Was steckt hinter der Verhaftung? Ist sie echt oder erlaubt sich Marvin hier erneut einen Scherz? Schreibt es uns in die Kommentare!