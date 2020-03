Die Hoffnung unter Fans der „Grand Theft Auto“-Serie war am Wochenende groß, schließlich tauchte im Internet ein angeblicher Ankündigungs-Trailer zu dem kommenden Open World-Titel GTA 6 auf.

Im Hintergrund des Clips läuft ein Hit von The Weeknd, „Blinding Light“, der eigentlich perfekt für eine Ankündigung gewesen wäre. Der Song wurde ursprünglich im November 2019 veröffentlicht und ist seitdem die erste Wahl vieler GTA-Fans für den Titelsong von „GTA 6“.

YOOO GTA 6 IS COMING! pic.twitter.com/q9bp4k3gUV — Troydan (@Troydan) March 29, 2020

GTA 6 – Nur ein Aprilscherz!

Doch es gibt einen sehr großen Haken an der ganzen Sache. Denn in dem Trailer, der am gestrigen Sonntag, den 29. März geteilt wurde, wird eine offizielle Ankündigung versprochen, die in zwei Tagen stattfinden soll, also am 1. April! Wir können uns täuschen, doch der Entwickler wird seinen neuen Ableger sicherlich nicht am 1. April weltweit enthüllen, das wäre wohl eine zu große Überraschung und ein merkwürdiger Zufall.

Zudem wurde über die offiziellen Kanäle von Rockstar Games bislang nichts zu „GTA 6“ geteilt, weshalb wir davon ausgehen können, dass es sich bei dem Trailer, der handwerklich allerdings ziemlich gut gemacht worden ist, lediglich um einen Fake handelt.

Und trotzdem bleibt noch Hoffnung bestehen, denn der Schauspieler Jorge Consejo hat den Gerüchten durch einen Tweet auf Twitter nun offensichtlich den endgültigen Beweis geliefert, das Rockstar schon seit längerer Zeit an einem Nachfolger zu „GTA 5“ werkelt.

Außerdem ist vor wenigen Tagen die Domain GtaVi.com aktualisiert worden. Ein weiterer Hinweis auf „GTA 6“?