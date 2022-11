7 vs. Wild: Alles fake? Fritz Meinecke wettert gegen eigene Show

Während sich die zweite Staffel von 7 vs. Wild enormer Beliebtheit erfreut, vergeht dem Initiator Fritz Meinecke gehörig der Spaß. In seinem Stream vom 21. November wettert er gegen die Produktion des eigenen Formats. Wir klären, was den Überlebenskünstler so maßlos aufgeregt hat.

Warum so verärgert, Herr Meinecke?

Das dürfte gesessen haben! Im React zur zweiten Folge von „7 vs. Wild“ entlarvt Fritz Meinecke einen Fehler der Postproduktion. Als zu Beginn des Streams die Uhrzeit eingeblendet wird, gerät der Teilnehmer zunächst ins Stocken und platzt gleich darauf heraus:

„Das ist doch ne Lüge! […] Was is´n hier los? Was für 9:47 Uhr? […] Wollt ihr mich verarschen? Können wir gleich nennen: Große Folge – 7 vs. Wild Fake!“

Meinecke nimmt offensichtlich kein Blatt vor den Mund, wenn ihm etwas gegen den Strich geht. So macht er auch nicht vor der eigenen Produktion Halt.

„Ihr wisst, ich bin transparent, und wenn hier die Produktion im Hintergrund irgendeine Scheiße da rein schneidet, werde ich das mit euch besprechen. Ist mir egal! Es ist mein Video, mein Projekt, mein Kanal. Wenn so etwas passiert: Das geht nicht.“

So war es wirklich: Fritz stellt Fehler in 7 vs. Wild klar

„Es ist nicht 9:47 Uhr. Denn wir sind erst um 11 oder 12 Uhr abgeflogen“. Laut Meinecke müsste es folglich etwa 13 bis 13:30 Uhr (Ortszeit) gewesen sein. Dies mag für manche eine Kleinigkeit darstellen, macht allerdings für die Showteilnehmer einen „riesen Unterschied“, so Fritz.

Wären die Teilnehmer nämlich tatsächlich bereits morgens an ihren Spots gelandet, hätten sie wesentlich mehr Zeit zur Erkundung und den Bau ihrer Nachtlager gehabt. So blieben ihnen nur wenige Stunden, bis zur völligen Dunkelheit.

Es besteht zwar die Möglichkeit, dass sich die eingeblendete Uhrzeit auf die deutsche Zeit bezieht, allerdings wäre dies laut Meineckes Aussage (dass es ca. 13 Uhr war) auch eher unwahrscheinlich. Schließlich liegt Panama sechs Stunden hinter der Mitteleuropäischen Zeit.

Abschließend hält Fritz Meinecke fest: „Tag eins, erste lüge. So läuft das nicht!“

Wie es mit den Teilnehmern in der Wildnis Panamas weiter geht, sehen wir bereits heute Abend. In unserem Episoden-Guide erfahrt ihr, wann die neuen Folgen ausgestrahlt werden.