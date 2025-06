Lucy kehrt zurück – Cyberpunk setzt sie in Guilty Gear -Strive- ein

Cyberpunk: Edgerunners hat sich zu einer der besten Original-Anime-Serien auf Netflix entwickelt. Die Serie, die von TRIGGER in der Welt von Cyberpunk 2077’s Night City spielt, endete für viele Charaktere auf eine traurige Weise. Doch die Hauptfigur Lucy konnte dem Anime mit ihrem Leben entkommen und bereitet sich auf eine überraschende Rückkehr vor. Um Fans auf Lucys großes Comeback einzustimmen, haben Arc System Works und CD Projekt Red einen neuen Blick auf Davids Liebesinteresse geteilt.

Arc System Works kündigt Anime Expo als die Convention an, die Neuigkeiten bezüglich des Cyberpunk-Charakters in Guilty Gear -Strive- verkünden wird. Laut Pressemitteilung wird Arc System Works zusammen mit CD PROJEKT RED während der Anime Expo am 4. Juli 2025 im Los Angeles Convention Center das Panel „GUILTY GEAR -STRIVE-: Developer Session“ im Petree Hall abhalten. Dort wird besprochen, wie Lucy in GUILTY GEAR -STRIVE- integriert wird, sowie weitere Hintergrundinformationen. Zu den Panelisten gehören Ken Miyauchi (GUILTY GEAR -STRIVE- Produzent) und Satoru Homma (Japan Country Manager und Produzent von Cyberpunk: Edgerunners).

Lucys Reise in Edgerunners

Was geschah im Finale von Edgerunners? In der letzten Episode von Cyberpunk: Edgerunners versuchen David und Lucy, ihre Freiheit zu gewinnen, während sie von allen Seiten gejagt werden. David opfert sich letztlich im Kampf gegen Atom Smasher, um Lucys Flucht zu ermöglichen. Nach Davids Opfer erfüllt Lucy ihren Traum und reist zum Mond.

Obwohl Edgerunners bislang keine Fortsetzung angekündigt hat, könnte die diesjährige Anime Expo eine Überraschung bereithalten. Die Rückkehr von Lucy in Guilty Gear -Strive- ist ein spannender Schritt für die Edgerunners-Protagonistin, da das Kampfspiel den Eindruck erweckt, als seien die Kämpfer direkt aus einer Anime-Serie entsprungen.

Guilty Gear -Strive-: Ein neues Zuhause für Lucy

Wie passt Lucy in die Welt von Guilty Gear? Guilty Gear -Strive- bietet eine Plattform, die wie gemacht für Lucys Comeback zu sein scheint. Da das Spiel eine Geschichte hat, die die Kämpfer zusammenbringt, bleibt es spannend zu erfahren, wie Lucy in die Welt von Guilty Gear integriert wird.

Cyberpunk: Edgerunners war ein großer Erfolg auf Netflix und beeinflusste sogar die Ausrichtung der Videospielreihe Cyberpunk 2077. Das Spiel integrierte Szenen und Elemente aus dem Leben von David und Lucy, was Night City neues Leben einhauchte und viele neue Gamer anlockte.

Was denkst du über Lucys Rückkehr in Guilty Gear -Strive-? Teile deine Gedanken in den Kommentaren unten!