Little Nightmares 2: Wie gut ist der Titel wirklich? Internationale Testwertungen im Überblick

Mittlerweile sind die ersten Reviews und Wertungen zu Little Nightmares 2 veröffentlicht worden, dem düsteren Puzzle-Plattformer von Entwickler Tarsier Studios. Das Grusel-Abenteuer erscheint am kommenden Donnerstag für den PC und die aktuellen Konsolen.

Wertungsübersicht von Little Nightmares 2

Die internationale Presse lobt „Little Nightmares 2“ vor allem für die sehr abwechslungsreich gestalteten Level, die eine wunderbare Gruselatmosphäre aufkommen lassen. Darin ist auch die Soundkulisse nicht ganz unschuldig, die vor allem mit geeigneten Kopfhörern nahezu in den Titel zieht. Die meisten Test loben den Plattformer als ein in sich sehr stimmiges Gesamtpaket, das nicht nur größer als der Vorgänger ist, sondern diesen zudem an vielen Stellen sinnvoll erweitert.

Kritik wird vor allem an dem Trial-and-Error-Prinzip geäußert, das die Entwickler an einigen Stellen im Spiel ein wenig zu weit treiben, für dieses Genre jedoch nicht unüblich ist.

Gemessen am Metascore bewegt sich „Little Nightmares 2“ für die PS4-Version deshalb aktuell bei einem Score von 84.

PlayCentral : Silber-Award

: Silber-Award Push Square 60/100

CGMagazine 80/100

Gamers Heroes 85/100

Shacknews 90/100

DualShockers 90/100

God is A Geek 90/100

The SixthAxis

Screen Rant 70/100

Cultures Vultures 85/100

4Players 82/100

GameStar 78/100

Unseren Test zum Spiel könnt ihr hier finden. Der Release von „Little Nightmares 2“ für PS4, Xbox One und PC findet am 11. Februar 2021 statt, während später im Jahr 2021 entsprechende Versionen für PS5 und Xbox Series X folgen sollen.

Worum geht es in Little Nightmares 2?

„Little Nightmares 2“ erzählt die Geschichte um den kleinen Mono und seine Heimat Pale City. Diese Stadt wird von dem sogenannten dünnen Mann kontrolliert. Durch ein mysteriöses TV-Signal beeinflusst dieser die Bewohner, die dadurch zu scheinbar willenlosen und grotesk entstellten Kreaturen mutieren, die jeden attackieren, der nicht unter seinem Bann steht.