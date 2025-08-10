Link spricht insgeheim – erstaunliche Fakten über den Zelda-Helden!

Link aus The Legend of Zelda ist ein unverwechselbarer Videospielheld, der im Laufe der Jahre zum Synonym für die legendäre Serie geworden ist. Mit einer bevorstehenden Verfilmung im Jahr 2027 und wahrscheinlich einem neuen Videospiel für die Nintendo Switch 2 in den nächsten Jahren ist es an der Zeit, einige interessante Fakten über Link zu beleuchten, die du vielleicht noch nicht kanntest.

Link ist nicht wirklich stumm

Warum wird Link als stummer Protagonist betrachtet? Link wird oft als stummer Protagonist bezeichnet, da er in den Spielen keine gesprochenen Zeilen hat. Die einzigen Geräusche, die du von ihm hörst, sind Grunzen oder Schreie während des Kampfes oder wenn er fällt. Dies geschieht, damit du als Spieler dich besser in seine Rolle hineinversetzen kannst.

Doch obwohl Link nicht spricht, kommuniziert er durchaus mit anderen Charakteren im Spiel. Viele NPCs (Nicht-Spieler-Charaktere) reagieren auf das, was Link sagt, und wissen, was er tun muss. Die Dialoge der NPCs lassen darauf schließen, dass Link tatsächlich spricht. Auch seine Körpersprache, wie das Schulterzucken, zeigt, dass er sich ausdrückt, auch wenn du seine Worte nicht direkt hörst.

Es gibt mehrere Versionen von Link

Wie viele verschiedene Links gibt es in der Serie? Obwohl es 29 Spiele in der Serie gibt, existieren nicht 29 verschiedene Links. Die Spiele sind nicht chronologisch, was bedeutet, dass du es oft mit verschiedenen Versionen des Helden zu tun hast. Zum Beispiel ist der Link in Breath of the Wild derselbe wie in Tears of the Kingdom, während der Link in Ocarina of Time derselbe ist wie in Majora’s Mask.

Die Zelda-Timeline ist komplex, aber klar ist, dass Link immer wieder als neuer Held zurückkehrt. Diese Wiederkehr basiert auf der Idee des „Legendären Helden“, der aus Skyward Sword stammt. Link, Zelda und Ganondorf sind durch die Tri-Force miteinander verbunden, was ihre wiederkehrende Präsenz über die Jahrhunderte erklärt.

Link ist Linkshänder

Warum ist Links Linkshändigkeit bemerkenswert? Link ist in den meisten Spielen Linkshänder, was ihn von vielen anderen Videospielhelden unterscheidet. Sein Schwert führt er in der linken Hand, und das Triforce der Tapferkeit ist ebenfalls auf seiner linken Hand zu sehen. Dies ist in der Spielewelt relativ selten und hebt ihn von anderen Helden ab.

Ausnahmen gibt es in Spielen wie Twilight Princess für die Wii und Skyward Sword, wo er rechtshändig ist, um die Bewegungskontrollen für die mehrheitlich rechtshändigen Spieler anzupassen. In den meisten Spielen bleibt er jedoch seiner linkshändigen Natur treu.

Link wurde von Peter Pan inspiriert

Was hat Link mit Peter Pan gemeinsam? Wenn du genau hinsiehst, kannst du in Links Erscheinungsbild Ähnlichkeiten mit Peter Pan entdecken. Diese sind kein Zufall. Shigeru Miyamoto, der Schöpfer von Link, ließ sich von dem Disney-Film von 1953 inspirieren. Links Outfit und seine Elfenbegleiterin Navi sind Anspielungen auf Peter Pan und Tinker Bell.

Auch andere Elemente der Serie, wie die Kokiri und der Große Deku-Baum, erinnern an die verlorenen Jungen aus der Peter-Pan-Geschichte. Dark Link, der böse Doppelgänger, spiegelt Peter Pans Schatten wider, und Links Beherrschung der Okarina ist ein weiteres Augenzwinkern in Richtung der berühmten Märchenfigur.

Was hältst du von diesen Fakten über Link? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!