Limitierte PS5-Jewel-Green-Controller nur beim Esports World Cup erhältlich

PlayStation 5-Besitzer haben bereits eine Vielzahl von DualSense-Controllern zur Auswahl, die von einfachen Farben und Mustern bis hin zu speziellen Editionen für Spiele wie The Last of Us, Fortnite und Helldivers 2 reichen. Doch jetzt gibt es für Fans des eleganten Designs einen neuen Grund zur Freude: Sony hat einen atemberaubenden, exklusiven DualSense-Controller angekündigt, der allerdings nur in sehr begrenztem Umfang erhältlich sein wird.

In einem Tweet von einem der regionalen PlayStation-Accounts wurde am Donnerstag bekannt gegeben, dass der Esports World Cup in Saudi-Arabien diesen Sommer nicht nur Wettbewerbe, sondern auch den neuen PS5 DualSense-Controller in Smaragdgrün und Weiß präsentieren wird. Der Haken: Um die limitierte „Jewel Green“ DualSense-Edition zu erwerben, musst du persönlich beim Event anwesend sein.

Einzigartiges Design und Verfügbarkeit

Was macht den Jewel Green DualSense so besonders? Der Jewel Green DualSense behält alle Premium-Design- und Leistungsmerkmale der Standardversion bei, bietet jedoch eine smaragdgrüne Frontplatte, die ihm ein elegantes und gehobenes Erscheinungsbild verleiht.

Dieser exklusive Controller wird ab dem 10. Juli 2025 erhältlich sein und ist nur beim Esports World Cup zu erwerben. Das Event selbst findet vom 7. Juli bis zum 24. August 2025 in Riad, Saudi-Arabien, statt. PlayStation hat nicht bekannt gegeben, wie viele dieser Controller verfügbar sein werden, aber es ist wahrscheinlich, dass die exklusive DualSense-Edition schnell ausverkauft sein wird, aufgrund der Beliebtheit des Zubehörs und des Sammlerwerts der Exklusivität.

Fehlende Features und Sammlerwert

Gibt es Verbesserungen oder Besonderheiten? Der einzige Nachteil dieses Controllers ist, dass er keine erweiterten Funktionen bietet. Er hat auch keine Verzierungen über das grüne Overlay hinaus. Während Fans versuchen könnten, ihn von den Spielern bei den Turnieren signieren zu lassen, kommt er ohne Gravur oder zusätzliche Kunstwerke, die auf das Event hinweisen, bei dem er veröffentlicht wurde. Dies könnte darauf abzielen, das Design so elegant wie möglich zu halten, aber bei einer solch begrenzten Auflage wäre eine zusätzliche Verzierung sicherlich ein nettes Extra gewesen.

Da er erst einige Tage nach Beginn des Esports World Cup auf den Markt kommt, wird es wahrscheinlich erst kurz vor Beginn des Events genauere Informationen darüber geben, wo er zu kaufen sein wird. Wenn frühere limitierte Editionen für Konsolen und Zubehör ein Hinweis darauf sind, was zu erwarten ist, dann werden wir diese grünen DualSense-Controller wahrscheinlich auf Drittanbieterseiten sehen. Dort erzielen sie in der Regel astronomische Preise, sodass du damit rechnen kannst, eine beträchtliche Summe auszugeben, wenn du versuchst, einen dieser Controller nachträglich zu erwerben.

Abschließende Gedanken und Community-Feedback

Was bedeutet dieses exklusive Angebot für die Gaming-Community? Für Sammler und Fans ist die Veröffentlichung des Jewel Green DualSense ein aufregendes Ereignis, das die Attraktivität des PS5-Zubehörs noch weiter steigert. Trotz der fehlenden zusätzlichen Features könnte der Sammlerwert und das einzigartige Design viele dazu anregen, das Event in Saudi-Arabien zu besuchen.

Was hältst du von diesem exklusiven DualSense-Controller? Wäre er ein Must-Have für deine Sammlung oder siehst du ihn eher als ein nettes Sammlerstück? Teile deine Meinung in den Kommentaren!