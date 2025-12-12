Lenny Kravitz als Bond-Gegner in 007 First Light – Release März 2026

Mit einem beeindruckenden Trailer auf den Game Awards 2025 hat IO Interactive erstmals den Hauptantagonisten von 007 First Light vorgestellt: Bawma. Der charismatische wie furchteinflößende Bösewicht wird von Grammy-Gewinner Lenny Kravitz verkörpert und steht dem jungen James Bond in seinem bisher gefährlichsten Einsatz gegenüber.

Das Spiel, das am 27. März 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC erscheint, beleuchtet erstmals die Ursprünge des berühmtesten Spions der Welt. Entwickelt von den Machern der Hitman-Reihe, wird 007 First Light ein erzählerisch getriebenes Stealth-Action-Abenteuer, das erstmals einen jüngeren, unerfahrenen Bond zeigt – gespielt von Patrick Gibson.

Ein neuer Bösewicht mit Kultpotenzial

Wer ist Bawma in 007 First Light? Bawma herrscht über das fiktive Aleph in Mauretanien – das Zentrum des afrikanischen Schwarzmarkts. Mit tierischen Tattoos, einem gelben Anzug und einer Aura der Bedrohung inszeniert er sich als allwissender Strippenzieher. In einer Szene hängt Bond über einem Krokodilbecken, während Bawma ihm mit ruhiger Stimme ein finsteres Monologduell liefert – ganz im Stil früherer Bond-Gegenspieler.

Sein Stil erinnert unweigerlich an Ikonen wie Blofeld oder Goldfinger. Doch Bawma bringt eine neue Note ein: Er ist nicht nur ein Informationskrake, sondern auch ein selbsternannter Architekt seiner Stadt – gebaut mit Wille, Blut und Verstand. Diese Mischung aus Macht, Eitelkeit und Gewalt scheint ihn zu einem würdigen Erben der Bond-Schurken-Galerie zu machen.

Ein neuer Bond für eine neue Generation

Was erwartet dich in 007 First Light? Statt einer weiteren Filmumsetzung liefert IO Interactive eine originelle Geschichte, die tief in die Anfänge von James Bond eintaucht. Der 26-jährige Bond steht am Anfang seiner Karriere beim MI6 und muss sich seine Lizenz zum Töten erst verdienen. Dabei wird er von neu interpretierten Versionen klassischer Figuren begleitet: M (Priyanga Burford), Q (Alastair Mackenzie) und Miss Moneypenny (Kiera Lester).

Besonders bemerkenswert ist die bewusste Distanzierung von veralteten Elementen der Figur Bond. Laut Artdirector Rasmus Poulsen wurde darauf geachtet, problematische Darstellungen – insbesondere im Umgang mit Frauen – zu vermeiden. Der neue Bond soll moderner, verletzlicher und glaubwürdiger wirken.

Gameplay inspiriert von Hitman

Wie spielt sich 007 First Light? Die Entwickler setzen auf eine Mischung aus Stealth, Taktik und Erkundung – ähnlich wie bei der Hitman-Reihe. Statt kompromissloser Action liegt der Fokus auf Spionage und Entscheidungsfreiheit. Gewalt ist möglich, aber nicht immer der beste Weg. Die Entwickler betonen, dass sie ein Spiel mit „sophistizierter Spionage“ erschaffen wollen – ganz im Geiste klassischer Geheimdienstthriller.

Zu den spielbaren Gadgets zählen ein speziell modifiziertes Modell der Omega-Uhr sowie der neue Aston Martin Valhalla, beide ausgestattet mit typischen Q-Verbesserungen. Die Schauplätze sollen dabei nicht nur visuell beeindrucken, sondern auch spielerisch vielfältige Ansätze ermöglichen.

Ein Neuanfang für Bond im Gaming

Warum ist 007 First Light so wichtig für die Reihe? Nach dem Flop von 007 Legends (2012) und dem Verlust der Lizenz durch Activision war es jahrelang still um Bond im Gaming. Erst 2020 kündigte IO Interactive die Entwicklung eines neuen Spiels an, das sich bewusst von früheren Iterationen absetzt. Der neue Ansatz – unabhängig von Film und Literatur – erlaubt es, Bond völlig neu zu denken.

Die Entscheidung, auf eine jüngere Version des Spions zu setzen, eröffnet spannende narrative Möglichkeiten. Gleichzeitig profitieren Fans von einem frischen Zugang zur bekannten Welt – mit bekannten Elementen, aber neuer Perspektive. Ob Bawma am Ende in einem Atemzug mit Blofeld und Co. genannt wird, bleibt abzuwarten – das Potenzial dafür bringt er jedenfalls mit.

Wie siehst du Bawmas Rolle im Bond-Universum?

Findest du, dass Bawma das Zeug zum Kult-Schurken hat? Oder bleibt für dich Blofeld unangefochten an der Spitze? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!