007 First Light angekündigt – James Bonds Ursprung für 2026 bestätigt

Die neueste Ausgabe des PC Gamer Magazins ist ab sofort erhältlich und bietet dir exklusive Einblicke in das heiß erwartete Spiel 007 First Light. Dieses spannende neue James Bond-Abenteuer von IO Interactive, den Machern der Hitman-Serie, versetzt dich in die Rolle eines jungen James Bond, bevor er seinen 00-Status erlangt hat. Du wirst auf eine weltumspannende Mission geschickt, um deine Fähigkeiten als Agent unter Beweis zu stellen.

Ein Blick auf 007 First Light

Warum ist 007 First Light ein Muss für James Bond-Fans? Das Spiel erzählt eine originelle Geschichte, inspiriert von den Romanen und Kurzgeschichten von Ian Fleming sowie der berühmten Filmreihe. Als 26-jähriger und noch unerfahrener MI6-Agent musst du eine Mission erfüllen, die dir bei Erfolg den begehrten 00-Status verleiht. Die Entwickler von IO Interactive haben sich dafür entschieden, einen James Bond zu kreieren, der sich von den bisherigen literarischen und filmischen Inkarnationen abhebt.

Das Spiel erscheint am 27. März 2026 für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Windows und Xbox Series X/S. Es verspricht, ein echtes Bond-Erlebnis zu bieten, bei dem das Augenmerk nicht nur auf Action, sondern auch auf raffinierte Spionage gerichtet ist.

Einblicke in die Indie-Szene mit Raw Fury

Was macht Raw Fury so besonders? Raw Fury, ein schwedischer Indie-Publisher, ist bekannt für seine außergewöhnliche Spielesammlung. Das PC Gamer Magazin bietet dir einen tiefen Einblick in das Unternehmen und seine Herangehensweise an die Spieleindustrie. Im Gespräch mit CEO Pim Holfve erfährst du mehr über die zukünftigen Indie-Hits, die uns erwarten.

Raw Fury wurde 2015 gegründet und hat sich als „UnPublisher“ positioniert, der traditionelle Verlagspraktiken auf den Kopf stellt, um Indie-Entwickler besser zu unterstützen. Mit einem starken Fokus auf kreative Freiheit und Innovation hat sich Raw Fury schnell einen Namen gemacht.

Phantom Blade Zero: Ein Wuxia-Abenteuer

Was erwartet dich bei Phantom Blade Zero? Das kommende Action-Rollenspiel Phantom Blade Zero von S-GAME entführt dich in die faszinierende Welt des Wuxia. Als Eliteattentäter Soul begibst du dich auf die Suche nach der Wahrheit hinter dem Mord am Patriarchen des Ordens.

Das Spiel bietet ein rasantes Kampfsystem mit einer Vielzahl an Waffen und Manövern, die dich an Kung Fu-Filme erinnern werden. Phantom Blade Zero ist für die PlayStation 5 und Windows geplant, ein genaues Veröffentlichungsdatum steht jedoch noch nicht fest.

Spannende Previews und mehr

Welche neuen Spiele solltest du im Auge behalten? PC Gamer hat sich unter anderem das neue Action-RPG Titan Quest II angesehen, das dich in den epischen Kampf gegen die Göttin Nemesis führt. Grounded 2, das Überlebensspiel in einem übergroßen Naturpark, bietet jetzt die Möglichkeit, Insekten zu zähmen und zu reiten.

Darüber hinaus gibt es erste Eindrücke zu Spielen wie Aether & Iron, Killer Inn, He Is Coming, Marvel Cosmic Invasion, The Ratline, Formula Legends, A Pretty Broken Adventure, Exekiller und Riftstorm. Diese Titel versprechen abwechslungsreiche Abenteuer und spannende Geschichten.

Aktuelle Reviews und Hardware-Tests

Welche neuen Spiele sind einen Blick wert? PC Gamer hat die neuesten Spiele unter die Lupe genommen, darunter Metal Gear Solid Delta: Snake Eater und Destiny 2: The Edge of Fate. Diese Titel bieten packende Geschichten und innovative Gameplay-Elemente.

Ninja Gaiden: Ragebound und Mafia: The Old Country sind ebenfalls im Test und bieten dir actiongeladene Abenteuer in verschiedenen historischen Epochen. Zusätzlich findest du in der aktuellen Ausgabe einen großen Test der besten PCIe 5.0 SSDs auf dem Markt.

Welche Spiele interessieren dich am meisten? Teile deine Meinung in den Kommentaren!