Die 7 besten Tipps und Tricks für LEGO Fortnite

Im Bauspielspaß LEGO Fortnite fällt der Einstieg nicht unbedingt leicht. Und auch wenn man bereits viele Stunden in das Spiel gesteckt hat, gibt es hier und da noch einige Details, die einem verborgen bleiben.

Deshalb haben wir hier 7 Tipps und Tricks für euch vorbereitet, die ihr vor dem Einstieg und im frühen Spiel beachten solltet, um im Survival-Modus mehr aus eurer Zeit herauszuholen. Doch auch wenn ihr schon etwas länger im Spiel seid, könnten euch diese Tipps behilflich sein.

Aller Anfang ist schwer, aber nicht mit diesen Tipps

Ohne Umwege gehen wir direkt rein in die wertvollsten Tipps, die wir euch mit auf den Weg geben können. Was empfehlen wir, das ihr beachten solltet?

LEGO Fortnite: Unser Tipp Nr. 1

Korrekte Reihenfolge beachten!

Wenn ihr gerade neu einsteigt, ist es wichtig, die Spielwelt in einer bestimmten Reihenfolge anzugehen. LEGO Fortnite setzt auf eine Open World, aber ähnlich wie in WarCraft gibt es hier Gebiete, die leichter und schwerer sind.

Den Startpunkt legt dabei das Grasland-Biom, wo ihr auch mit dem Spiel an sich beginnt. Hier könnt ihr die Feinde leicht besiegen und an alle Rohstoffe gelangen.

Danach geht es weiter mit dem Trockensteppe-Biom. In der Wüste könnt ihr erst dann alles craften, wenn ihr schon die Materialien aus dem Grasland habt. Vorher könnt ihr hier nichts abbauen.

Kakteen im Dürretal, nur mit blauer Waldaxt aus dem Grasland farmbar. © LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Und erst dann kommt das dritte Biom, das sind die Schneelande. Das Eis-Biom ist sozusagen das Endgame, wo ihr erst weitermachen solltet, wenn ihr das Grasland und die Trockensteppe durch habt.

Denn ohne Materialien, also hergestellte Werkzeuge, aus der Wüste könnt ihr ohnehin keine Rohstoffe wie Eisen oder Malachit in den Schneelanden abbauen.

Von daher ergibt es absolut Sinn, sich Dörfer in dieser Reihenfolge aufzubauen und dann nach und nach die Level zu spielen, wie sie vom Game vorgesehen werden.

LEGO Fortnite: Unser Tipp Nr. 2

Hitzeschutz und Kälteschutz beachten!

Beim Hitzeschutz und Kälteschutz solltet ihr beachten, dass ihr verschiedene Wege habt, um euch zum Beispiel vor Kälte in Sicherheit zu bringen.

Es gibt Schmuck, also Ausrüstung, die wir herstellen können. Diese Items bringen dauerhaften Schutz, wenn wir sie anlegen. Doch es gibt obendrein bestimmte Nahrung, die uns ebenfalls vor Kälte schützt wie die Chili oder schmackhafte Burger.

Der mächtige Kälteschutz. © LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Zudem könnt ihr jederzeit ein Lagerfeuer aufstellen und euch hier wärmen. Und sogar die Fackel, die wir zum Erkunden von Höhlen verwenden, bringt minimalen Hitzeschutz, da wir die ausgestrahlte Wärme aufnehmen.

Ihr seht also, es gibt wirklich viele Methoden und im Idealfall kombiniert ihr einfach mehrere Optionen, um mehr Kälteschutz oder Hitzeschutz zu erhalten.

LEGO Fortnite: Unser Tipp Nr. 3

Waffen unbedingt verbessern!

In LEGO Fortntie gibt es mehrere Möglichkeiten, die Ausrüstung zu verbessern. Wenn ihr zum Beispiel mit einem Schwert oder der Armbrust kämpft, ist es immer sinnvoll, diese upzugraden. Zu den Upgrades zählen folgende Essenzen am Essenzentisch:

Schadens-Essenz : Verstärkt den Schaden der Waffe um 3 Punkte

: Verstärkt den Schaden der Waffe um 3 Punkte Haltbarkeits-Essenz : Macht ein Item haltbarer, bis es schließlich zerbricht

: Macht ein Item haltbarer, bis es schließlich zerbricht Heilungs-Essen : Feinde droppen häufiger Items zum Heilen

: Feinde droppen häufiger Items zum Heilen Glücks-Essenz: Die Wahrscheinlichkeit für gute Beute wird erhöht

Pro Item können wir 3x Upgrades verbauen. Und diese können wir nach eigenem Ermessen miteinander kombinieren. Wollt ihr eher eine haltbare Spitzhacke? Oder doch eher eine verschärfte Klinge? Das ist alles gar kein Problem.

Recurve-Armbrust mit 3x Haltbarkeit. Hält, was sie verspricht! © LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Vor allem die Erhöhung des Schadens ist echt heftig, da wir mit 3x Schadens-Essenz auf +9 Schaden kommen. Das grüne Schwert teilt 5 Schaden aus und mit diesem Upgrade sind das 14 Schaden. Ein signifikanter Boost.

LEGO Fortnite: Unser Tipp Nr. 4

Hängegleiter früh bauen!

Wenn ihr loslegt, solltet ihr eine Werkbank alsbald auf Stufe 3 bringen, um so schnell wie möglich an den Hängegleiter zu kommen.

Saust wie ich durch die Lüfte! © LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Mit dem Gleiter könnt ihr nämlich über kurze Distanzen fliegen, als hättet ihr ein Flugzeug. Das spart super viel Zeit und ist echt praktisch, da ihr den Gleiter immer dabei habt.

Bedenkt, dass ihr lediglich von erhöhten Positionen abspringen könnt, um gleiten zu können. Deshalb solltet ihr jede Klippe mitnehmen, die sich auf euren Pfaden befindet.

LEGO Fortnite: Unser Tipp Nr. 5

Welches ist das wichtigste Item?

Es gibt ein ganz bestimmtes Item im Spiel, das ihr unbedingt in Massen abbauen solltet. Hierbei handelt es sich um das lichtspendende Brightcore.

Warum ist Brightcore so wichtig? Mit Brightcore können wir einen Metallschmelzofen herstellen und Metall schmelzen, um daraus Metallbaren herzustellen. Es ist ein essenzielles Item in LEGO Fortnite.

Das ist Brightcore. © LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Und für jedes Einschmelzen von Metall benötigen wir am Ende auch Brightcore als Zündstoff. Ab dem Midgame werdet ihr deshalb ganz viel Brightcore brauchen, um mit ausreichend Kupferbarren und Eisenbarren ausgestattet zu sein.

Macht euch also darauf gefasst, sehr viel Brightcore abzubauen und spart hier keinesfalls in der Masse. Denn sonst lauft ihr doppelt und dreifach in die Lava-Höhlen. Das kostet viel zu viel Zeit. Also räumt die Taschen frei und setzt alles auf einen Run!

LEGO Fortnite: Unser Tipp Nr. 6

Aufgaben der Dorfbewohner einteilen!

Egal, wie viele Dorfbewohner ihr habt, ihr solltet sie immer und allesamt für euch arbeiten lassen. Wenn jemand bei euch im Dorf wohnen möchte, sollten sie auch ihren Beitrag zur Gemeinde leisten.

Und das geht direkt beim ersten Einwohner. Ihr könnt sie zum Beispiel auf die Suche nach Ressourcen schicken. Oder ihr baut kurz ein Sägewerk oder einen Steinzerkleinerer, um an verarbeitetes Holz sowie Steine zu kommen.

Steinzerkleinerer bauen und Bewohner daran arbeiten lassen. © LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Im Endeffekt spart ihr euch so echt viel Zeit, da ihr einige Aufgaben mehr oder weniger komplett abgeben könnt.

Wenn ihr zum Beispiel Edelsteine schleifen lasst, holen sie diese vorher und schleifen sie dann. So erhaltet ihr zum Beispiel Geschliffener Bernstein, ohne auf die Suche gehen zu müssen oder die Weiterverarbeitung durchgeführt zu haben.

LEGO Fortnite: Unser Tipp Nr. 7

Dörfer in Biomen bauen!

Mit einem Dorf ist der Survival-Modus in LEGO Fortnite noch lange nicht erkundet. Ihr solltet unbedingt mehrere Dörfer bauen und vor allem: in verschiedenen Biomen.

Warum Dörfer in verschiedenen Biomen bauen? Beim erstmaligen Bauen von Dörfern in einem Biom schaltet ihr bestimmte Belohnungen frei, die es wirklich nur durch den Dorfbau in diesem jeweiligen Biom gibt.

Das ist das Dürretal. Ein guter Platz für ein Wüstendorf? © LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Zum Beispiel schaltet ihr die Baupläne für die Burg nur frei, wenn ihr ein Dorf in der Wüste, also in der Trockensteppe, baut. Die Burgen könnt ihr später auch woanders errichten, aber die Baupläne für die einzelnen Steine gibt es eben nur durchs Freischalten des Wüstendorfs.

Das klingt zwar einfach und recht logisch, aber das ist ein Detail, das sich sehr leicht übersehen lässt, wenn man noch nie ein Dorf in der Wüste oder im Schnee gebaut hat.

