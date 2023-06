Legion-Events in Diablo 4 erklärt: Das bringen euch die regionalen Ereignisse

Wenn ihr in Diablo 4 aufmerksam durch Sanktuario streift und gelegentlich einen Blick auf eure Karte werft, dann habt ihr vielleicht schon den Timer für die Legion-Events bemerkt. Aber was genau hat es damit eigentlich auf sich? Was sind Legion-Events und welche Belohnungen bieten sie?

Die Antworten auf diese Fragen liefern wir euch in diesem Guide. Weitere aktuelle Tipps und Tricks rund um Blizzards A-RPG lest ihr übrigens in unserer Komplettlösung zu „Diablo 4“.

Legions-Events: Voraussetzungen, Ablauf und Belohnungen

Was genau sind Legion-Events? Bei diesen Events handelt es sich um lokale Ereignisse, die an festen Orten in Sanktuario auftreten können. Die Prämisse ist simpel: In einer Gruppe aus (idealerweise zehn bis zwölf) Spielern tötet ihr Wellen von Gegnern, während ein Timer abläuft.

Habt ihr eine Welle besiegt, erscheint ein Mini-Boss. Tötet ihr diesen Gegner ebenfalls, folgen zwei weitere Wellen mit eigenen Mini-Bossen. Ihr müsst mindestens eine Welle abschließen, damit das Event als Erfolg für euch gewertet wird. Für den Meisterschafts-Bonus müsst ihr alle drei Wellen besiegen.

Habt ihr eine Welle erledigt, erscheint ein Mini-Boss. © Blizzard/Playcentral.de

Sobald der Timer für das Event abläuft, erscheint der Endboss. Sobald der ebenfalls im Staub liegt, ist das Ereignis beendet und ihr erhaltet eure Belohnung.

An welchen Orten spawnen Legion-Events? Ähnlich wie die Weltbosse erscheinen diese Ereignisse in „Diablo 4“ an bestimmten Orten in der Spielwelt, nämlich:

Zersplitterte Gipfel: Kor Dragan

Scosglen: Bruchgipfelruinen

Trockensteppe: Norgoi-Wacht

Kehjistan: Baufällige Aquädukte

Hawezar: Heimgesuchtes Wrack, Kreuzritterdenkmal

An diesen Punkten in Sanktuario können Legion-Events auftreten. © Mapgenie

Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um an Legion-Events teilzunehmen? Grundsätzlich müsst ihr keine bestimmten Bedingungen erfüllen, damit ihr an einem Legions-Event teilnehmen dürft. Anders als bei der Höllenflut könnt ihr die Ereignisse schon während der Kampagne abschließen.

Allerdings sind manche Ereignisse erst zugänglich, nachdem ihr den Stützpunkt im jeweiligen Gebiet freigeschaltet habt. Das gilt für Kor Dragan und das Kreuzritterdenkmal.

Woran erkenne ich, dass gerade ein Legion-Event aktiv ist? Wenn ein Legion-Event kurz bevorsteht, erscheint ein Timer, der euch anzeigt, wann das Ereignis beginnt. Außerdem markiert ein Marker, der einem Kreis mit Dreieck ähnelt, den Ort des Events.

Ein Timer sowie ein Marker auf der Karte informieren euch, wann und wo ein Legions-Event stattfindet. © Blizzard/Playcentral.de

Welche Belohnungen bekomme ich für den Abschluss eines Legion-Events? Je nachdem, ob es euch gelingt, den Meisterschafts-Bonus für das jeweilige Event zu erreichen, erhaltet ihr eine (Standard) oder drei (Meisterschaft) Belohnungstruhen.

Die Truhen enthalten Gold, Ausrüstung, Raunende Obulusse, Herstellungsmaterialien und Edelsteine. Ihr habt außerdem eine erhöhte Chance, legendäre Gegenstände aus einer solchen Truhe zu ziehen.