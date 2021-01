Wurden tatsächlich leere PS5-Kartons auf eBay für tausende Dollar verkauft?

Im Internet kamen Gerüchte auf, denen zufolge vier Personen über eBay leere PS5-Kartons für tausende an Dollar gekauft haben. Allerdings stimmt das so nicht ganz.

Ja, diese eBay-Angebote gab es wirklich. Betrüger versuchten, leere Kartons von PS5-Konsolen zu verkaufen. Zwar wurde in der Beschreibung der Auktionen erklärt, dass es sich nur um die Kartons handelt, allerdings übersahen dies wohl einige Mitbieter. Kein Wunder, es ist derzeit nicht einfach, an eine PS5 zu kommen und taucht ein gutes Angebot auf, wollen manche schnell zuschlagen.

Kein PS5-Karton wurde wirklich verkauft

Die Auktionen stiegen bis zu über 2.000 US-Dollar. Soweit ist diese Geschichte tatsächlich wahr. eBay erklärte allerdings, dass keine dieser Auktionen wirklich abgeschlossen wurde. Die Transaktionen wurden nie beendet oder vorher abgebrochen.

„Wir haben Maßnahmen ergriffen, um betrügerische Inserate von unserem Marktplatz zu entfernen. Bei jedem Kauf, aber insbesondere bei hochpreisigen oder gefragten Artikeln, empfehlen wir Käufern, Vorsicht walten zu lassen und die Angebotsbeschreibung gründlich zu lesen. Käufer, die einen Artikel erhalten, der nicht der Beschreibung entspricht, haben Anspruch auf eine Rückerstattung über unsere eBay-Geld-zurück-Garantie, vorausgesetzt, die Transaktion wurde auf dem eBay-Marktplatz abgeschlossen.



eBay hat sich verpflichtet, Millionen von Menschen weltweit ein sicheres Online-Einkaufserlebnis zu bieten; zu unseren Schutzmaßnahmen gehören hochmoderne Erkennungstools zur Überwachung von Angeboten auf der Website und robuste Systeme zur Überprüfung und Verifizierung neuer Mitglieder.“ Statement von eBay

Die Verkäufer rechtfertigten sich teilweise damit, dass doch klar darauf hingewiesen wurde, dass es sich nur um den Karton handle. Ein anderer meinte, es wäre nur ein Scherz gewesen und er selbst hätte die Auktion beendet.

Achtet am besten wirklich sehr darauf, was ihr über eBay kauft. Lest euch die Beschreibung gut durch, damit ihr bei Lieferung keine böse Überraschung erlebt.