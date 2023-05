Krog-Maske finden: Kopfbedeckung in Zelda: Tears of the Kingdom hilft bei der Suche nach Samen

Krog-Samen spielen in Zelda: Tears of the Kingdom ähnlich wie in Breath of the Wild eine wichtige Rolle: Bringt ihr nämlich dem Krog Maronus eine gewisse Menge an Krog-Samen, vergrößert er dafür euer Inventar.

Die Suche nach den Krog-Samen, von denen es in „Zelda: Tears of the Kingdom“ insgesamt 1.000 Stück gibt, gestaltet sich mitunter aber als ziemlich zähe Angelegenheit. Abhilfe schafft dabei die sogenannte Krog-Maske, die euch anzeigt, wenn sich Krogs in der Nähe befinden.

Setzt ihr die Krog-Maske auf, könnt ihr also keine Krog-Samen mehr übersehen, indem ihr unwissend an den entsprechenden Stellen vorbeilauft. Vor allem für diejenigen unter euch, die nicht gezielt und mithilfe eines Guides auf die Suche nach den Samen gehen wollen, ist diese Kopfbedeckung also ein nützliches Tool – aber auch Samen-Farmer kommen mit der Maske auf ihre Kosten.

Wir erklären euch deshalb in unserem Guide, wie ihr die Krog-Maske in „Zelda: Tears of the Kingdom“ finden könnt. Mehr hilfreiche Tipps und Tricks rund um Nintendos AAA-Spiel findet ihr in unserer Komplettlösung zu Zelda: Tears of the Kingdom.

Krog-Maske in Zelda: Tears of the Kingdom – Fundort der nützlichen Kopfbedeckung

Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um die Krog-Maske zu erhalten? Grundsätzlich müsst ihr keine bestimmten Bedingungen erfüllen, um die Krog-Maske freischalten zu können. Theoretisch könnt ihr euch die Maske direkt zu Beginn des Spiels sichern, nachdem ihr das Tutorial abgeschlossen und erstmals einen Fuß auf hyrulischen Boden gesetzt und das Parasegel freigeschaltet habt.

Allerdings solltet ihr trotzdem nicht unvorbereitet auf die Suche nach der Maske gehen, denn ihr müsst dafür nicht nur den Untergrund betreten, sondern es auch mit einem mächtigen Gegner im Kampf aufnehmen. Rüstet euch deshalb mit folgenden Items aus, bevor ihr euch auf den Weg macht:

eine Handvoll Leuchtsamen , damit ihr im Untergrund für Licht sorgen könnt

, damit ihr im Untergrund für Licht sorgen könnt Nahrung , die Lebensenergie wiederherstellt und Miasma heilt

, die Lebensenergie wiederherstellt und Miasma heilt mindestens 40 Pfeile

Wo genau finde ich die Krog-Maske? Um die Krog-Maske zu bekommen, müsst ihr in den Untergrund der Urwald-Arena im Nordwesten des Waldes der Krogs reisen. Dorthin gelangt ihr, indem ihr im Tylori-Wald durch den Abgrund in die Tiefe springt.

An dieser Stelle findet ihr den Abgrund, der euch in den Wald der Krogs führt. © Nintendo/PlayCentral.de

Sobald ihr das Ende des Abgrunds erreicht habt, aktiviert ihr euer Parasegel und lasst euch in Richtung des beleuchteten Gebäudes schweben. Springt über die Bäume, nutzt Leuchtsamen und setzt euren Weg fort, bis ihr das Bauwerk und die Ariqnazum-Wurzel erreicht.

Aktiviert die Wurzel und orientiert euch dann in Richtung Nordwesten. Gleitet über das Miasma zu der Wurzel, die ihr ebenfalls aktiviert. Lauft dann weiter nach Nordwesten und haltet nach Schwertbananen Ausschau, die am Boden herumliegen. Diese weisen euch den direkten Weg zur Urwaldarena.

Die Urwaldarena befindet sich im Untergrund unterhalb vom Wald der Krogs. © Nintendo/PlayCentral.de

In der Arena angekommen hebt ihr die letzte Banane auf, die verdächtig auffällig auf einer Bodenplatte mitten im Raum liegt. Der Raum verriegelt sich und zwei Yiga-Novizen erklären euch, dass ihr in eine Falle getappt seid.

Jetzt müsst ihr gegen einen mit Miasma befleckten Schwarzen Hinox kämpfen. Habt ihr bereits das Masterschwert freigeschaltet, habt ihr in diesem Kampf leichtes Spiel. Das Schwert verursacht an dem Hinox nämlich doppelten Schaden, sodass dieser relativ schnell im Staub liegt.

Andernfalls zückt ihr euren Bogen und feuert aus der Entfernung fleißig Pfeile auf das Auge des Hinox. Dieser geht daraufhin zu Boden, sodass ihr ihn bequem mit einer Nahkampfwaffe malträtieren könnt.

Achtet während des gesamten Kampfes darauf, möglichst auf Abstand zum Hinox zu bleiben. Der Koloss langt nämlich ordentlich zu und zieht euch mit einem Hieb gleich mehrere Herzen ab.

Ist der Hinox besiegt, könnt ihr die Truhe im Raum plündern und die Krog-Maske einsammeln. Rüstet die Maske dann ganz einfach über euer Rüstungs-Inventar aus, damit sie euch anzeigt, wenn sich Krogs in der Nähe befinden. Die Maske bewegt sich in diesem Fall und es ertönt ein Geräusch.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, kann euch unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!