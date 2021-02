KotOR 3 oder Remastered: Gerüchte und Aufregung bei Fans, was ist dran?

Aktuell gibt es einige Gerüchte, die „Star Wars: Knights of the Old Republic“ betreffen. Die Fans sind fleißig am Spekulieren. Aber was ist dran an den Gerüchten? Wir werfen einen Blick in die Gerüchteküche und schauen, was es wirklich zu essen gibt. Ob es sich also um etwas Schmackhaftes oder eher um angebrannte Bratkartoffeln handelt.

KotOR: Remastered, Remake oder neuer Teil?

Seit wann wird bereits über ein KOTOR-Port gesprochen?

Tatsächlich halten sich die Gerüchte seit rund einem Jahr recht wacker. Das erste Mal wurde im Januar 2020 darüber gesprochen.

Was ist der Kern der Geschichte?

Im Januar 2020 hieß es, dass sich ein Remake des BioWare-Klassikers „Star Wars: Knights of the Old Republic“ in Produktion befinde. Und das hätte weitreichende Folgen, da die Story damit aus dem Expanded-Universe in den offiziellen Kanon unter Disney aufgenommen würde.

Es würde sich also mehr um ein Remake handeln und weniger um einen Port oder eine Remastered-Version, hieß es. Fans spekulierten derzeit, ob es sich nicht sogar um einen ganz neuen Teil handeln könnte. Erwartet uns also ein „Star Wars: Knights of the Old Republic 3“?

Bereits im Februar 2020 wurde dies vom Branchenspezialist Jason Schreier stark dementiert, der zumeist richtig liegt mit seinen Aussagen.

Wie verlief die weitere Entwicklung?

Das ist jedoch schon über ein Jahr her und wie sieht es jetzt aus? Die neueren Gerüchte sprachen von einem Port. Und zwar sollen „Star Wars: Knights of the Old Republic“ und „Star Wars: Knights of the Old Republic 2“ für moderne Plattformen erscheinen.

Heißt also, dass KotOR ähnlich wie die klassische „Mass Effect“-Trilogie eine Remastered-Version erhalten soll, bei der die beiden Teile aufgehübscht und modernisiert würden. Solch eine Remastered-Version beider Teile soll angeblich noch in 2021 erscheinen.

Wie ist der Stand im Februar 2021?

Neue Quellen wollen nun bestätigt haben, dass ein neues KotOR-Spiel entwickelt wird und zwar von Aspyr und nicht mehr von BioWare.

Reminder: Aspyr wurde kürzlich wie Gearbox von der Embracer Group übernommen.

Und die Embracer Group lässt bei Aspyr tatsächlich ein Spiel entwickeln, was mittlerweile offiziell bestätigt wurde. Das Lizenzspiel verschlingt ein Budget von 70 Millionen US-Dollar. Ein Budget, mit dem man in jedem Fall ein neues KotOR-Spiel entwickeln könnte.

Obendrauf kommt noch die Tatsache, dass Aspyr vor einiger Zeit ehemalige BioWare-Mitarbeiter für ein neues Projekt angeheuert hat. Genauer suchten sie Hilfe für ein neues RPG.

Branchenspezialist Jason Schreier deutet ebenfalls an, dass Aspyr ein KotOR entwickeln könne, bestätigen kann er allerdings nichts.

Unser Fazit

Wird es also ein neues KotOR-Spiel oder einen Port der alten Teile geben? Ein neues Spiel ist sehr wahrscheinlich, wenn wir uns die aktuelle Faktenlage ansehen. Allerdings wurde noch gar nichts von offizieller Seite bestätigt.

Es könnte sogar sein, dass EA erst einen Remastered-Port der ersten beide Spiele veröffentlicht und ein vollwertiger Nachfolger irgendwann danach erscheint. So könnte der Port in diesem Jahr erscheinen und in den nächsten Jahren würde ein „Star Wars: Knights of the Old Republic 3“ folgen. Auf dem Papier wäre beides möglich und dass Disney KotOR in den Kanon aufnehmen muss, ist bei den Fans ungeschriebenes Gesetz.

Aber ob es dazu kommt, bleibt bis auf Weiteres abzuwarten. Wir sind gespannt, was Disney noch so alles mit der „Star Wars“-Lizenz anstellt.